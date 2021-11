Embiid et Harris pourraient réapparaître ce samedi contre les Timberwolves

76ers de Philadelphie Il a réussi à survivre pendant des semaines, au cours desquelles il a été sévèrement puni par des absences, mais maintenant il voit la lumière au bout du tunnel avec la récupération progressive de ses deux grandes références : Joel Embiid et Tobias Harris. Le centre camerounais est absent depuis huit matchs pour cause de COVID, et son retour est impératif pour que les Sixers ne puissent pas se désengager complètement de la bataille pour la zone noble du classement, comme l’indique Hoopshype.

