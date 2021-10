Embiid et Korkmaz donnent la victoire aux Sixers

21/10/2021 à 7h32 CEST

Le pivot camerounais Joël embiid a réalisé un double-double de 22 points avec 12 rebonds, l’attaquant de réserve, le Turc Furkan Korkmaz, a également marqué 22 points lorsqu’il a marqué quatre 3 points au quatrième quart-temps, et les Philadelphia 76ers ont battu les New Orleans Pelicans 97-117 sur la route. Les Sixers n’avaient pas le meneur australien Ben Simmons, qui a été suspendu un match pour conduite préjudiciable à l’équipe pendant l’entraînement.

Les Sixers ont dominé le quatrième quart-temps pour mettre une note amère aux débuts de l’entraîneur recrue des Pelicans Willie Green. La Nouvelle-Orléans s’est retrouvée sans l’attaquant vedette Zion Williamson, qui se remet d’une opération chirurgicale pour soigner sa fracture du pied droit qui a pris plus de temps que prévu.

En plus d’Embiid et de Korkmaz, l’attaquant Tobias Harris et le meneur Tyrese Maxey ont chacun marqué 20 points. Harris a ajouté 12 rebonds qui lui ont donné son premier double-double de la saison. Le centre de sauvegarde Andre Drummond a saisi 17 rebonds et bloqué deux tirs qui l’ont laissé le leader dans le jeu intérieur des Sixers.

Pour les Pélicans, l’attaquant Brandon Ingram a ajouté 25 points et le garde Nickell Alexander-Walker en a ajouté 23, tandis que le meneur Devonte Graham a ajouté 18 points. Le centre espagnol Willy Hernangómez n’a pas joué sur décision de l’entraîneur Green.