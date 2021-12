Embiid et les 76ers se pressent hors du TD Garden

L’un des matchs les plus intenses de ces dernières années dans la Conférence Est a également été touché, en quelque sorte, par les pertes des deux équipes par les protocoles contre COVID-19. Pas de manière extrême, sept chez les Celtics et trois chez les Sixers mais en gardant les meilleurs joueurs sur le terrain. Les minutes ont dû être réparties différemment dans les deux équipes, notamment par un Rivers qui a resserré la barre sur son équipe voyant qu’ils pouvaient prendre une victoire importante de TD Garden. Donc c’était ça. Ceux de Philly en ajoutent un de plus, le dixième à domicile, après avoir signé 103-108 après que Joel Embiid, l’un des quatre titulaires des 76ers qui a dépassé les 40 minutes de jeu, ait donné un récital en dernière période.

La défense manquait à Boston. Ils laissent le rival dépasser 40 % en coups de trois et 50 % en coups totaux en jeu. Le confort a conduit non seulement Embiid mais aussi deux écuyers comme Curry et Harris à passer une nuit satisfaisante. Ces deux-là ont marqué respectivement 26 et 25 points, tandis que le centre camerounais a clôturé sa prestation avec 41 points et un bon 14/27 au tir avec 17 dans la période décisive. Cinq actions avec sa signature dans les dernières minutes ont permis d’égaliser le match. Avec lui, les Sixers surpassent les Celtics dans le classement oriental dans lequel il continuera d’être un combat de rivaux directs tout au long de l’année.