Embiid et Simmons remportent la deuxième victoire des Sixers

Le pivot camerounais Joël Embiid et la base australienne Ben Simmons a marqué 22 points dans le Les Sixers gagnent 120-95 contre les Wizards de Washington dans le deuxième meilleur des sept matchs des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, maintenant dominé par Philadelphie. Avec Embiid et Simmons, l’attaquant Joe Harris a maintenu la même production dès le premier match, ce qui l’a maintenu en ligne avec le nouveau “ Big Three ” en contribuant 19 points après avoir marqué 9 des 13 tirs sur le terrain, avec neuf rebonds. Harris a été intelligent dans son jeu et décisif, convertissant facilement les tirs sautés sur les petits défenseurs et effectuant 8 des 9 tirs sur le terrain en première mi-temps.

Simmons a eu neuf rebonds et huit passes, en plus de réaliser 11 des 15 tirs sur le terrain. Le triple All-Star a toujours été agressif dans le match offensif dès le début du match et l’a brisé en faveur des Sixers avec les trois premiers paniers qui allaient le quitter à la fin des 12 premières minutes d’action avec 12 points et cinq rebonds pour le quart 35-24 qui était déjà une montagne inaccessible à l’attaque des Wizards.

Embiid a saisi sept rebonds et aucun des trois n’a eu à passer les 29 minutes de travail sur la piste au Wells Fargo Center de Philadelphie. Embiid a patiemment géré le double marquage Washington qui l’a mis en place pour le défendre, cédant le ballon quand il faisait face à une pression réelle et attendant de voir comment le jeu se déroulerait alors que l’aide se cachait. Il a pressé une passe de saut tôt pour garder Seth Curry pour un triple et a compris que c’était un match d’équipe. Le point culminant incontesté de la nuit d’Embiid est venu dans la transition, un plateau bancal mais élégant et un plateau suivi de sa célébration inspirée du Triple H.

Maintenant, la série se déplace à Washington, où le troisième match se jouera samedi.

Contrairement à dimanche, l’entraîneur des Sixers Doc Rivers n’a pas eu à s’adapter aux problèmes de faute d’Embiid. Cela dit, il n’est pas facile de mesurer vos rotations préférées. Il a tendance à faire confiance à son instinct d’un match à l’autre, mais le match était simple et autorisé. le banc avait plus de minutes d’action. Rivers a commencé à amener des joueurs de réserve sur le terrain avant l’arrivée des minutes de poubelle, avec tout décidé, parmi lesquels se distinguaient George Hill, Shake Milton, Matisse Thybulle, le turc Furkan Korkmaz et le centre Dwight Howard à la fin du premier trimestre et les principes de. le deuxième trimestre. Encore une fois, le fait que les Sixers aient commencé à froid à partir de trois points (1 sur 6) aurait pu contribuer à l’inclusion de Korkmaz.

Il est clair que Rivers aime Hill avec ses meilleurs joueurs et pense que sa deuxième unité peut rester en séries éliminatoires, mais au-delà de cela, Rivers semble flexible. Alors que les Sixers menaient par une marge confortable en troisième période, cela allait même à l’encontre de leur principe d’éviter les files d’attente avec Thybulle, Howard et Simmons ensemble. Au final, les réserves des Sixers ont contribué 43 points et Rivers a compris qu’il avait deviné juste avec chacune des décisions qu’il avait prises.

Le one-man show de Wizards n’était pas suffisant et ils ont perdu de 14 points à la mi-temps, ce qui aurait été beaucoup plus élevé sans l’inspiration du gardien Bradley Beal, qui a contribué 24 points avec 11 paniers sur 15 tirs sur le terrain. En fin de compte, il a conclu le match avec 33 points après avoir marqué 1 des 6 triplets, ce qui était encore son point faible dans le jeu ainsi que pour le reste de ses coéquipiers qui n’avaient qu’un seul panier de l’extérieur du périmètre des 16 tentatives et les Wizards. a terminé le match avec 2 sur 22.

Le garde-point Russell Westbrook a distribué 11 passes et pris 10 lancers francs, mais n’a tiré que 2 des 10 tirs du terrain et a marqué 10 points, en plus de saisir six rebonds. Il semblait blessé à la cheville au début du quatrième trimestre et a fait l’objet d’un lancer de pop-corn d’un fan alors qu’il marchait dans le tunnel pour être soigné dans les vestiaires, ce qui l’a à juste titre exaspéré. Ce n’est pas quelque chose qui devrait arriver, et encore moins un joueur blessé, il a donc dû être retenu par le personnel de sécurité.

Le meneur brésilien Raúl Neto a joué 19 minutes en tant que partant pour les Wizards et a contribué quatre points (2-5, 0-2, 0-0), trois rebonds et une aide.