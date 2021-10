Embiid marque 30 sur un mauvais genou, les 76ers repoussent les Pistons sans victoire

Son genou droit douloureux, Joel Embiid aurait pu facilement sauter un match contre Detroit sans victoire. Alors que les 76ers regardaient une autre avance de 20 points se réduire à presque rien, Embiid s’est plutôt mis au travail.

Embiid a secoué la douleur persistante au genou droit et a marqué 30 points, a saisi 18 rebonds et a marqué un recul de 3 points dans la dernière minute pour aider les 76ers de Philadelphie à éviter un autre effondrement lors d’une victoire 110-102 contre les Pistons jeudi nuit.

« Il a imposé sa volonté en plusieurs parties », a déclaré l’entraîneur Doc Rivers.

Embiid reste gêné par un genou droit qui n’a pas fonctionné depuis qu’il a subi une déchirure au ménisque lors des séries éliminatoires de la saison dernière. Les chiffres d’Embiid étaient un peu en retrait par rapport à ses meilleurs records en carrière, mais le joueur de 7 pieds a joué à chaque match avec les Sixers toujours sans son compatriote All-Star Ben Simmons.

La santé d’Embiid a été débattue au point que certains fans et médias pensaient que le centre devrait retirer le match contre les Pistons et lui donner un jour de repos supplémentaire avant que les Sixers ne jouent samedi.

« Il n’y a pas d’excuses. Je vais bien », a déclaré Embiid.

Avec leur habitude d’exploser de grandes avances hantant à nouveau les Sixers, Embiid est revenu dans le match à la fin du quatrième lorsqu’une avance de 22 points a été réduite à un chiffre. Il a réussi un lancer franc pour ramener l’avance à 10.

Les 76ers ont vu un avantage de 14 points s’évaporer lors d’une défaite contre Brooklyn lors du match d’ouverture à domicile et la défaite en demi-finale de la Conférence de l’Est de la saison dernière contre Atlanta a été en proie à des avances perdues, notamment une avance de 26 points lors d’une défaite dans le match 5.

Cela a failli se reproduire après que l’ancien vedette de Villanova, Saddiq Bey, ait enterré un 3 qui a porté les Pistons à 101-94 et un autre qui l’a fait 103-97.

Embiid, cependant, a coulé quatre lancers francs et a enterré un 3 du haut de l’arc dans les moments décroissants qui ont sauvé les Sixers – qui avaient 20 revirements – d’un effondrement complet.

« Vous devez juste enterrer une équipe », a déclaré le gardien des Sixers Tyrese Maxey.

Embiid a subi une fusillade et une séance d’entraînement d’avant-match en se sentant suffisamment en bonne santé pour essayer le jeu. Embiid, qui a des antécédents de blessures, a été finaliste de la NBA MVP la saison dernière et une frappe contre lui a été jouée: il a joué 51 matchs tandis que Nikola Jokic de Denver a joué les 72. Embiid avait de nombreuses raisons de jouer – et a fait les Pistons paient.

« Chaque année, j’arrive avec la mentalité d’essayer de jouer tous les matchs possibles », a déclaré Embiid. « Je dois jouer plus de matchs que par le passé. Jusqu’à présent cette année, je suis sur la bonne voie. »

Mauvais genou ou pas, il était son moi dominant habituel. Embiid s’est écrasé sur le terrain à plusieurs reprises et a même été sifflé pour une faute technique pour Luke Garza, qui a parlé de déchets après un dunk écrasant la jante.

Embiid a largué une passe dans le dos à Maxey pour une ligne de base à 3 points et une avance de 48-43. Embiid a récolté 19 points et 12 rebonds en première mi-temps pour envoyer les Sixers à la pause avec une avance de 52-46.

« Je n’ai jamais vu ça auparavant et je suis tellement content d’avoir réussi », a déclaré Maxey à propos de la passe d’Embiid. « Si non, oof, oof. »

Bey a mené les Pistons avec 19 points. Détroit a utilisé une séquence de 16-1 en fin de match pour rendre le match intéressant et est tombé à 0-4.

« Je n’ai pas bien commencé le match et j’ai raté quelques lectures précoces et des tirs faciles », a déclaré Bey. « Le rythme était un peu décalé au début. Je veux tellement gagner que je vais trouver le rythme et aider l’équipe autant que possible. »

Tobias Harris a marqué 17 points et Maxey en avait 16 pour les Sixers.

CONSEILS

Pistons : Bey a marqué son retour dans la zone et a reçu quelques applaudissements lors des présentations d’avant-match. L’entraîneur Dwane Casey a remercié l’entraîneur de Villanova, Jay Wright, d’avoir fait de Bey un solide pro. « Jay Wright fait un excellent travail en préparant ses gars pour la NBA. Bien préparé, connaît le jeu, coachable », a-t-il déclaré. « Ne prend pas le coaching comme une critique. Cela vient du fait d’être avec le coach Wright tout le temps. »

76ers: G Shake Milton a fait ses débuts dans la saison après s’être assis avec une entorse à la cheville droite. Il a frappé un 3 au quatrième pour une avance de 90-72. … Embiid a réussi 12 des 15 lancers francs.

MISE À JOUR SIMMONS

Simmons continue de s’entraîner avec les Sixers et était au shootaround du matin. Simmons, qui a demandé à être échangé pendant l’intersaison, n’a pas encore joué cette saison.

« Le dos s’améliore », a déclaré Rivers. « C’est plus une question de mental. Ouais, c’est là que ça se passe. »

SUIVANT

Pistons : Accueillez Orlando samedi.

76ers: Continuez un homestand de quatre matchs contre Atlanta samedi. Portland et Chicago sont en ville la semaine prochaine.