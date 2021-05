Embiid prononce une sentence : écraser les sorciers et la série

Tensions, huées, polémiques, dettes et même un « pop ». Washington attendait tout cela ce matin, activement et passivement, car c’était ce qui lui venait et ce qu’il voulait lui venir. En basket, les Sixers laissent peu de place à l’improvisation (aujourd’hui, 103-132) ; dans le sport extra, la série a tout pour plaire. Et il a continué à s’accumuler. Joel Embiid n’a cessé de l’accumuler, pour être précis. Domination écrasante et guerrière dans la boue pour le pivot, dans les termes dans lesquels se déroule le duel. Il obtient son meilleur score en playoffs et accepte les provocations du public, qui trouve écho. 36 points et 8 rebonds, d’une part ; et les mains sur les oreilles et le doigt sur les lèvres de l’autre. Demander plus de bruit et, en même temps, imposer le silence. Être le seigneur et maître de la nuit et de la série, qui est déjà à des hauteurs historiques. Battant après avoir battu, l’équipe de Philadelphie a rejoint les Jazz 2020, les Warriors 2019, les Lakers de 1987 et les Celtics de 1986 pour marquer plus de 120 points lors de chacun de leurs trois premiers matchs éliminatoires. Et leur différence en fin de match est la plus importante depuis ces playoffs de 2001 qui semblent de plus en plus proches.

Dans le précédent, il avait déjà prévenu, mais il était tenté par la chance. “J’adore jouer dehors parce que les gens te grondent. Et pour moi, personnellement, ça me fait encore mieux jouer, parce que je veux leur fermer la gueule”, avait déclaré le Camerounais, et il n’avait pas menti. Ici, vous jouez ce qu’il veut, même s’il y a deux titans comme Bradley Beal ou Russell Westbrook devant. Clinique au format réduit, en 28 minutes seulement et marquant les éternels records : depuis 1955, sa performance est le deuxième meilleur score en moins de minutes. Ici, la loi Embiid est respectée et, quiconque ne le fait pas, doit en supporter les conséquences. Pour le moment, fatal pour les Wizards, avec un 3-0 à l’élimination qui n’a jamais été retracé dans l’histoire. Extrêmement difficile, embrasser l’impossible, que ce soit cette fois.

Les Sixers jouent comme ils étaient censés jouer. Et, loin d’être contre-productif, en raison de sa prévisibilité, il est redoutable. Daryl Morey est arrivé pour trouver la formule et a bien fait son travail. Cette fois-ci, il n’avait pas besoin de grands écrans de statistiques avancées ou de formules magiques. N’importe quel fan de basket était capable de reprocher à une équipe au jeu intérieur capable de submerger n’importe qui, mais qui se noyait seule, sans air dans un périmètre inhabité. Aujourd’hui, 17 sur 33 du périmètre, 51,5% bien supérieur aux 22,9% locaux et avec des noms et prénoms : Seth Curry (3 sur 6) et Danny Green (5 sur 9). Avec Embiid comme invité spécial (3 sur 4), qui ne veut pas en perdre un, et George Hill retraçant son rôle chez les Bucks : depuis le banc, mais infaillible (1 sur 1). Les Wizards ont trouvé peu de réponse à ce siège, qui a également perdu dans le jeu intérieur (51 rebonds par 41 et 48 points par 42) et n’a pas pu l’emporter même sur la contre-attaque, dans ce rythme épuisant qu’ils aiment tant et qu’ils n’ont pas trouve.

Perdu, touché et…

Ceux de Washington n’ont pu que goûter à l’avance dans les deux premières minutes de jeu, avec une pénétration et un panier du demi-fond de Bradley Beal qui ont mis le 2 à 4 et la dernière touche d’espoir. De là, l’ouragan Sixer, avec des coups violents dans tous les coins et avec des températures différentes. Ils ont su temporiser (Embiid s’est reposé tout le dernier quart-temps) et, malgré tout, l’avantage final était de 29 points. Il devait être 31 et, à la mi-temps, il était déjà 14. Deux moitiés parfaites, qui n’ont pas abandonné un quart et qui ont eu leur moment décisif dans la seconde, avec une provocation à la bête qui, si elle avait eu jusqu’à présent peu de pitié, en aurait encore moins. Contre toute attente, Embiid, comme un train hors de piste, a échoué un compagnon avec tout en sa faveur. Depuis les tribunes, comment pourrait-il en être autrement, des rires et des murmures entrecoupés de cris de MVP, qui sait si ironique ou d’un fan qui s’est aussi lâché là-bas. Ce que j’avais besoin de condamner. Immédiatement après, mur de déception avec Curry, feinte de tir et dégagement de voie pour ne pas répéter l’erreur : écrasement écrasant contre un Rui Hachimura qui, sans aucune faute, a pris la pire part. 57-59 au tableau de bord, mains aux oreilles et voyage sans retour en arrière.

Beal et Westbrook ont ​​essayé de montrer leur opposition, mais d’une manière totalement anodine. Tous deux sont arrivés au jeu touchés (Russell, en fait, c’était un doute jusqu’à l’échauffement) et, bien qu’ils aient tenu jusqu’au bout, ils sont morts très vite. 25 + 6 + 3 pour le premier et 26 + 12 + 10 pour le second, mais en pleine solitude ; seulement avec le soutien de Daniel Gafford (16 + 6) et, ponctuellement, du malheureux Hachimura (10 + 5). Le truc Davis Bertans (1 sur 5 en triple) est toujours désespéré et du banc il n’y a pas non plus de solutions. Devant, bien au contraire, Ben Simmons étant Ben Simmons (14 + 5 + 9), Tobias Harris conservant sa meilleure version (20 + 13 + 5) et le reste s’ajoutant. Matisse Thybulle sur la défensive, Dwight Howard pour succéder à Embiid, Tyrese Maxey et Shake Milton dans le cool… De nombreux arguments pour voir grand. Sûrement, les mêmes qui manquent à certains sorciers héroïques quand ils arrivent là où ils sont venus, mais que, face à la saison prochaine (sauf miracle), ils devront repenser beaucoup de choses et, surtout, effrayer les déboires, car il y en a eu beaucoup.