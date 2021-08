Embiid renouvelle pour 4 ans avec les Sixers en échange de 196 millions de dollars

18/08/2021 à 03h13 CEST

. / Philadelphie

Le pivot camerounais Joël embiid fermé ce mardi un nouveau contrat avec les Philadelphia 76ers pour quatre ans qui garantira 196 millions de dollars. L’équipe de Philadelphie a publié aujourd’hui une photo d’Embiid et du propriétaire de l’équipe Josh Harris signant le contrat avec l’annonce : “@joelembiid ne va nulle part.” Le deuxième dans le vote du joueur le plus utile de la NBA la saison dernière et quatre fois All-Star faisait partie de la deuxième équipe de la NBA avec des moyennes de 28,5 points et 10,6 rebonds en 51 matchs de saison régulière en 2020-2021.

Embiid, 27 ans, s’est engagé auprès des Sixers tout au long de la saison 2026-2027. Y compris son contrat actuel et sa prolongation, celui de Yaoundé gagnera un total de 261 millions de dollars jusqu’à la fin de l’année académique 2026-2027. Le nouveau contrat comprend une option de joueur pour la dernière année, mais pas les mêmes dispositions que protéger les Sixers en cas de blessure catastrophique sur le dos ou les pieds d’Embiid, comme l’accord de 147,7 millions de dollars sur cinq ans qu’ils ont signé en 2017. Depuis la saison 2017-2018, Embiid a évité les types de blessures qui ont paralysé le début de sa carrière. La plus longue séquence de matchs qu’Embiid a ratés en une saison ont été les 11 matchs qu’il a ratés le printemps dernier en raison d’une ecchymose à un os du genou gauche. Embiid a subi une déchirure au ménisque droit lors des séries éliminatoires de cette saison, mais n’a raté qu’un seul match et n’a pas eu besoin de chirurgie après la saison, selon les informations officielles fournies par la ligue sur les blessures et les pertes des joueurs de compétition de ligue.

L’extension d’Embiid commencera en 2023-2024 et est basée sur un plafond salarial projeté de 124,95 millions de dollars pour cette saison. Le Camerounais a passé toute sa carrière avec les Sixers depuis qu’il a été sélectionné pour la troisième place du repêchage universitaire de 2014.