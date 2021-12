Embiid renvoie Durant chez lui

Les Philadelphia 76ers se réjouissent avant la fin de l’année gagner sur la piste de son leader de conférence. Il s’agit de la Première défaite des Nets de la saison contre une équipe de leur division, l’Atlantique, et confirme que les Sixers, petit à petit et sans faire de bruit, ont trouvé le moyen de surmonter tout le bordel Ben Simmons sur le court, dont, honnêtement, de moins en moins de gens se souviennent. La façon dont cela a commencé, cela a menacé de faire exploser la saison de Philadelphie. Sportivement, ils se sont retrouvés sans leur meneur de départ, apparemment sans remplacement de garanties. Mentalement et institutionnellement, la confrontation publique entre la star et les différents niveaux de la franchise, dont certains de ses coéquipiers, a été une bombe à retardement pour la stabilité de la garde-robe. Nous supposons que tout cela est ce que Simmons avait en tête comme stratégie pour forcer sa sortie, mais rien de tout cela ne se produit.

Parce que Daryl Morey ne semble pas pressé de le percer et l’équipe lui donne la raison de suivre cette stratégie. Il ne manque pas aux Sixers, notamment à cause de la contribution exceptionnelle de Tyrese Maxey., qui joue à un niveau au-dessus duquel presque tout le monde aurait pu imaginer. Ce soir en était l’un des meilleurs exemples. Le meneur de jeu s’est définitivement installé dans la position de départ et il devient déjà difficile d’affirmer que les Sixers ont besoin d’une base de garanties pour être compétitifs. Il semble qu’ils l’aient déjà. Maxey les a fait 25 points aux Nets avec 62,5% sur 3s. 5/8 et plusieurs d’entre eux déterminants dans le résultat. Par exemple, deux à la fin du troisième quart-temps pour atteindre les 12 dernières minutes au tableau d’affichage après une exhibition de Kevin Durant ont laissé les Sixers touchés pour la première fois. Et aussi un autre à la fin, dans les dernières minutes, qui accompagné de deux autres coups sûrs du périmètre, l’un par Embiid et l’autre par Curry, a laissé le jeu vu pour condamnation.

La réunion étant déjà décidée, l’anecdote de la même a eu lieu, lorsque Durant et Embiid ont eu un échange de mots, disons pas exactement amicaux, qui s’est terminé par le renvoi du Camerounais « à la maison » en criant à l’attaquant juste après la fin du duel, tandis que Durant, au loin, a répondu avec son pouce levé. Il y a deux semaines, la star des Nets a invité les Sixers hors du parquet de Brooklyn, pas non plus de la manière la plus polie possible., après les avoir battus. Embiid n’aurait pas dû oublier cette scène et a obtenu sa petite revanche personnelle ce soir, bien qu’après le match, les deux aient montré un respect mutuel. « S’il y a un joueur avec plus de talent que moi, c’est bien lui. J’admire sa façon de jouer, nous sommes juste compétitifs »dit Embiid. « Si vous regardez les matchs entre Joel et moi, c’est toujours comme ça, même au All Star. Nous nous respectons tellement que je suppose que ce feu de compétition vient naturellement. »Durant a expliqué.

Au final, l’important est qu’un show de basket de deux des meilleurs joueurs du monde puisse être vu. Le pivot, qu’au-delà de son talent incontestable a été montré comme un problème pour son rival en raison de la position qu’il occupe sur la piste (Durmmond les a également blessés les minutes qu’il a jouées), a terminé le match avec 34 points. L’attaquant, qui n’avait pas joué depuis trois matchs car il était dans les protocoles anti-COVID, avec 33. Tout cela macéré par un triple-double de James Harden (33 + 14 + 10) qui semble retrouver des sentiments, au moins en partie, face à un début de saison plutôt mauvais. Tout ça le jour où Kyrie Irving s’est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers. Ses débuts sont attendus le jeudi 6 janvier dans l’Indiana, prochain match des Nets à l’extérieur. Pour le moment et sans lui, ils ont toujours le meilleur bilan de l’Est.