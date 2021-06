Embiid se retrouve sans MVP mais donne la victoire aux Sixers, qui égalisent la série

09/06/2021 à 6h36 CEST

Nuit d’émotions mitigées celle que le pivot camerounais a dû vivre Joël embiid qui a vu le Serbe Nikola Jokic lui arracher le titre de joueur le plus utile (MVP) de la ligue, mais sur le terrain, avec le Sixers de Philadelphie, il a été érigé une fois de plus dans la grande figure qui a marqué 40 points et les a menés à une victoire de 118-102 contre les Hawks d’Atlanta dans le deuxième match des demi-finales de la Conférence Est. La victoire était la première des Sixers dans la série au meilleur des sept après avoir été battus dans la première et avoir perdu l’avantage du terrain maintenant détenu par les Hawks, qui retournent à Atlanta, où ils joueront les deux prochains matchs. Le troisième est prévu vendredi. Embiid est le septième joueur des Sixers avec au moins 10 matchs éliminatoires de plus de 30 points dans sa carrière.

Le Camerounais a terminé avec un double-double en capturant 13 rebonds, a donné deux passes décisives, récupéré deux ballons, perdu trois, mis un stop et joué 35 minutes, sans permettre au centre suisse Clint Capela, qui a terminé avec 10 points et huit ballons capturés sous les cerceaux, d’être un facteur gagnant. Oui c’était l’avant Tobias Harris, qui est redevenu une force majeure dans l’attaque des Sixers en obtenant 22 points et terminer deuxième meilleur buteur, en plus d’avoir capté six rebonds et distribué quatre passes décisives. Le garde Seth Curry était également le joueur le plus efficace des Sixers pour tirer de l’extérieur du périmètre et a contribué 21 points après avoir marqué 5 des 6 tentatives à 3 points, sur les 12 que l’équipe de Philadelphie a réalisées. Curry a réussi ses cinq premiers triples jusqu’à ce qu’il en manque un à la fin de la troisième période.

L’inspiration de notation d’Embiid, Harris et Curry a compensé la mauvaise nuit que le meneur australien Ben Simmons a eu, qui est arrivé sur le terrain avec un maillot Iverson mais a à peine atteint quatre points, n’ayant effectué que trois tirs au panier, et distribué sept assiste. Les actions des Sixers se sont produites après que le jeu ait eu le légendaire Julius Erving comme protagoniste de l’acte cérémoniel du début. Mais ce serait le gardien de réserve Shake Milton qui s’est imposé comme le facteur de surprise gagnant pour les Sixers en inscrivant 14 points, dont un triple qui a finalement permis à l’équipe de Philadelphie de casser le score en leur faveur. Milton était le sixième homme à perdre plus tard sa place dans la rotation, marquant seulement 17 points par action irrégulière en six matchs éliminatoires. L’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, a gardé la foi et Milton a puni les Hawks et a aidé les Sixers à monter une course de 14-0 qui a ouvert le match en leur faveur et a soulevé les fans de l’équipe de Philadelphie de leurs sièges. , qui a de nouveau rempli les gradins de la Wells Fargo Arena. . Milton n’a pas joué en première mi-temps, mais il a réussi un triple à longue distance avant que le klaxon ne retentisse, ce qui a envoyé les Sixers au quatrième quart avec une avance de 91-84. Il est allé de l’avant avec un tir sauté au début de la quatrième période pour le quart 95-84, ce qui serait décisif.

Embiid a sauté du banc et est devenu fou et a été le premier à saluer Milton avant un temps mort. Milton a reçu une ovation debout peu de temps après lorsqu’il a quitté le match avec les Sixers avec une avance de 114-97. Ses 14 minutes ont été les plus précieuses du deuxième match de la série.

Cette fois, il n’y a pas eu de surprise car cela s’est produit lors du premier match et ils n’ont pas permis aux Hawks d’avoir un avantage de 26 points, ce que la défaite a coûté aux Sixers.

Mvp

Embiid avait également fait ses preuves tout au long de la saison, mais pour ne pas dépasser le centre serbe Nikola Jokic lors de l’élection du prix du joueur le plus utile (MVP), qui a été décerné ce même Mars par le commissaire de la NBA Adam Silver. .

La base Trae Young a marqué 21 points pour les Hawks, mais il était loin de la barrière des 35 et 10 passes décisives qu’il a contribué lors du premier match du match nul qu’ils ont remporté à domicile 124-128. L’attaquant italien Danilo Gallinari a marqué 21 autant que le deuxième meilleur buteur et le gardien Kevin Huerter a eu 20 autres après avoir réalisé ses huit premiers tirs sur le terrain et les trois triples en trois quarts.

Comme lors du premier match, les réserves des Sixers n’ont pas pu garder le match compétitif. Les cinq joueurs de banc utilisés en première mi-temps sont passés de plus en moins avec le gardien George Hill et l’attaquant turc Furkan Korkmaz incapables de définir contre le panier rival et Atlanta a récupéré sur le tableau de bord. Huerter et Gallinari ont réussi des triples consécutifs qui ont aidé les Hawks à porter une fiche de 57-55 à la mi-temps. Young a effectué une paire de lancers francs dans le troisième pour donner la première avance d’Atlanta, 79-80. Mais alors l’inspiration viendrait de Milton, qui n’avait pas été bien dans le match nul contre les Wizards de Washington au premier tour, avec seulement 3,4 points en moyenne, mais il a marqué un triplé et là a changé l’histoire du match pour la 82e partie. -heure 80.

Puis sont venus les triples qui ont soulevé les fans des Sixers et Young, le meilleur joueur des séries éliminatoires, a été limité à 11 points à la mi-temps après en avoir marqué 25 dans la première moitié du premier match. La différence était la défense de Simmons, finaliste du prix du joueur défensif de l’année, qui a trouvé un moyen d’annuler Young, ce que le gardien Danny Green n’avait pas pu faire lors du premier match. Tout avait été positif pour les Sixers, sauf qu’Embiid s’était retrouvé sans le prix MVP. Le dernier joueur de l’équipe de Philadelphie à l’avoir remporté était Allen Iverson en 2001.