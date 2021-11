Embiid souffre de COVID : « Je pensais qu’il ne le disait pas »

« Cela m’a frappé fort. Je pensais vraiment que ça ne sortait pas de ça, c’était si grave. Je suis si heureux de pouvoir être assis ici. J’en ai souffert, mais je suis heureux de l’avoir surmonté et de pouvoir faire ce que j’aime entouré de bonnes personnes.» Ce sont les propos de Joel Embiid, qui est revenu dans la rotation avec les Sixers après 20 jours quarantaine dans laquelle il a été perdu. 9 matchs. La star a été touchée par le coronavirus et il a passé un très mauvais moment dans le processus, comme il l’a révélé lors d’une conférence de presse.

«Je pensais vraiment que je n’allais pas y arriver. C’était si mauvais. » ?? Le combat de Joel Embiid avec COVID-19 était pire qu’il ne l’avait jamais imaginé. pic.twitter.com/JE3zK0PElT – NBC Sports Philadelphie (@NBCSPhilly) 28 novembre 2021

Les Sixers ont perdu contre les Timberwolves (120-121) en troisième prolongation à Philadelphie, avec une prestation de couverture d’Embiid (42 points et 14 rebonds). L’équipe que dirige Doc Rivers ne vit pas son meilleur moment, mais il ne semble pas que cela ait diminué le talent du centre camerounais, qui était le meilleur de l’effectif et a montré son visage dans une saison compliquée au cours de laquelle les Sixers ont eu beaucoup de problèmes, La farce de Ben Simmons à la barre.

Le joueur a également gagné le soutien de ses rivaux. Karl Anthony-Towns joue dans la franchise du Minnesota, qui a perdu sa mère et huit membres de sa famille à cause de COVID-19. « J’ai vu des gens en mourir. Je suis content qu’Embiid s’en soit remis« , assure-t-il. Un geste de sportivité et un épisode qui rappellent combien il est dur de subir la pandémie mondiale du coronavirus.