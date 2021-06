Embiid soumet les Hawks et rend le facteur de court à domicile aux 76ers

L’élimination en demi-finale de la Conférence Est des Playoffs NBA 2021 entre 76ers de Philadelphie Oui Atlanta Hawks sourit à Doc Rivers pour la première fois depuis le début de la série. La franchise de Pennsylvanie a remporté le troisième match sur le score de 127-111, et mène pour la première fois (2-1), récupérant le facteur de terrain qu’elle avait perdu après sa défaite lors du match 1.

Le domaine de la réunion a été Joël embiid qui est passé très près d’obtenir un triple-double. Le deuxième au vote pour le MVP de la saison a atteint 27 points, neuf rebonds et huit passes décisives en 34 minutes pour mener la victoire des siens.

Tobias Harris a servi de deuxième épée avec 22 points, en plus de huit rebonds et cinq passes décisives, et Ben Simmons en tant que meneur de jeu avec sept passes décisives et 18 points pour l’Australien. Cependant, ce n’était pas que de bonnes nouvelles pour les Sixers, car Danny Green a dû quitter le match trois minutes et demie après avoir commencé avec un mollet droit tendu.

Chez les Hawks, un Trae Young qui a atteint 28 points et huit passes cette fois n’a pas été en mesure de faire tomber la défense des champions de la Conférence Est lors de la saison régulière. De ses coéquipiers, seul John Collins était à sa hauteur en attaque : 23 points et trois rebonds offensifs (sur les sept qu’il a pris au total).

Sans triple il n’y a pas de paradis

Les Atlanta Hawks souffrent beaucoup en attaque lorsque l’équipe dirigée par Nate McMillan n’obtient pas les tirs du périmètre. Avec une peinture complètement dominée par Joel Embiid, Georgia n’a d’autre choix que de tirer le meilleur parti de tous ses tireurs experts. Mais quand les triples n’arrivent pas, ils manquent d’options. Dans ce dernier match, les Hawks n’ont marqué que six des 23 lancers ‘3’ qu’ils ont essayés.