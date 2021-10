Embiid sur Ben Simmons, les classements des joueurs NBA et les équipes de pré-saison à surveiller

Joyeux vendredi! Joel Embiid a déchargé le clip en réponse aux rumeurs selon lesquelles Ben Simmons a fini de jouer avec lui, alors Verno et KOC dissèquent les parties les plus intéressantes de la déclaration d’Embiid (0:45). Ensuite, ils parlent du classement des joueurs ESPN et Sports Illustrated NBA pour la saison 2020-21 (26:35) et des trois équipes qu’ils ont hâte de regarder en pré-saison (36:30).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple