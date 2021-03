Embouteillage dans le canal de Suez: le commerce mondial impacté; Connaître la cause et l’impact

Le blocage du canal de Suez a déjà conduit à une longue file d’attente de navires pour le traverser. (image: .)

Le canal de Suez est connu pour être une artère de navigation essentielle qui relie la Méditerranée et la mer Rouge à travers l’Égypte. Mardi, il a été bloqué après qu’un gros cargo s’est échoué en le traversant, ce qui a interrompu le trafic sur la route commerciale très fréquentée. Afin de minimiser les perturbations du commerce mondial, l’Égypte détourne désormais ses navires vers un canal plus ancien. Le blocage du canal de Suez a déjà conduit à une longue file d’attente de navires pour le traverser, selon un rapport d’IE. Le canal de Suez, qui est une voie navigable artificielle, est l’une des voies de navigation les plus utilisées au monde, avec plus de 12 pour cent du commerce mondial en volume. Construit en 1869, le canal de Suez constitue un raccourci majeur pour les navires se déplaçant entre l’Asie et l’Europe. Avant sa construction, les navires devaient faire le tour de l’Afrique pour terminer le même voyage.

Selon le rapport, le navire qui bloque le canal de Suez est le Ever Given. C’est un porte-conteneurs immatriculé au Panama qui est en route entre la Chine et Rotterdam, aux Pays-Bas. En raison d’un accident causé par le mauvais temps, le navire construit en 2018, qui mesure 400 mètres de long et 59 mètres de large, s’est coincé ici. En passant vers le nord à travers le canal mardi matin, heure locale pour entrer dans la mer Méditerranée, le navire pesant 2 lakh tonnes s’est échoué. Il est resté coincé sur le côté du canal de Suez, bloquant le chemin des autres navires qui attendaient de traverser des deux côtés. Une entreprise de transport taïwanaise, Evergreen Marine, qui exploite le navire, a déclaré qu’aucun des membres de l’équipage n’avait été blessé.

Selon un historien maritime qui s’est entretenu avec la BBC, des incidents comme celui-ci sont rares, mais lorsqu’ils se produisent, cela peut avoir des ramifications massives pour le commerce mondial. Le navire Ever Given est le plus gros navire à s’échouer dans le canal de Suez selon le rapport. Maintenant, l’Autorité du canal de Suez (SCA) tente de renflouer le navire en utilisant des unités de sauvetage et de remorqueur. En outre, les creuseurs tentent également de libérer Ever Given de la rive du canal, où il est logé.

Selon les experts, l’effort pour retirer le navire et rendre le canal à nouveau pleinement fonctionnel pourrait prendre plusieurs jours. Un blocage d’une journée pourrait avoir un impact grave sur le commerce mondial puisque la route alternative entre l’Asie et l’Europe autour de l’Afrique est une semaine plus lente que la route de Suez. Un rapport de . a déclaré qu’un tel retard pourrait également entraîner une pénurie de porte-conteneurs et de caisses, car 30% de tous les porte-conteneurs dans le monde traversent le canal de Suez. Selon les données SCA, environ 19000 navires (soit une moyenne de 51,5 navires par jour) avec un tonnage net de 1,17 milliard de tonnes ont traversé le canal en 2020.

