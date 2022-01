Embouteillage sur l’Interstate 95 : les autorités de Virginie affirment que la pluie avant la neige a empêché le prétraitement avec la fonte des glaces

Des kilomètres du tronçon de l’Interstate 95 en Virginie, une artère majeure de la côte est qui est souvent un cauchemar de circulation par beau temps, a gelé sur place pendant près d’une journée complète après qu’une tempête de neige fulgurante a balayé la région lundi.

Les chutes de neige et les arbres abattus ont entraîné des retards massifs, piégeant un nombre inconnu de véhicules pendant des heures dans le nord de l’État, selon les autorités, qui ont reproché à la séquence de pluie avant la neige de les empêcher de prétraiter l’autoroute avec la fonte des glaces.

« Nous n’étions pas en mesure de traiter nos routes auparavant, et cela est dû à la pluie. La pluie aurait emporté tous nos produits chimiques et sel des routes et n’aurait fourni aucune protection supplémentaire », a déclaré Stephen Birch, commissaire des autoroutes de l’État. lors d’un point de presse l’après-midi.

Des véhicules sont bloqués dans les embouteillages le matin sur l’Interstate Highway I-95 près de Stafford, Virginie, États-Unis, le 4 janvier 2022 dans cette image fixe obtenue à partir d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Susan Phalen/via REUTERS

Pourtant, malgré le cauchemar de la circulation, la police de l’État a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun rapport de décès, de blessures ou d’accidents majeurs sur le tronçon touché de l’I-95 à 16 h 45 HE mardi.

Des véhicules sont vus sur une portion glacée de l’Interstate 95 fermée alors qu’une tempête recouvre la région des États-Unis de neige, près de Fredericksburg, Virginie, États-Unis, le 3 janvier 2022. Photo prise le 3 janvier 2022. Virginia Department of Transportation/Handout via REUTERS

Lors d’une conférence téléphonique à 15 heures avec des journalistes, le gouverneur Ralph Northam a déclaré que des soldats de l’État et d’autres premiers intervenants se dirigeaient vers l’autoroute, distribuant de la nourriture, des couvertures et d’autres aides.

Il a déclaré que plusieurs dizaines de véhicules étaient restés bloqués, mais qu’ils étaient vides.

« Il y a probablement environ 50 ou 60 véhicules encore là-bas, et à ce stade, chaque véhicule a été vérifié », a-t-il déclaré. « Ceux qui sont là-bas ont été abandonnés. »

Deux heures plus tard, les responsables des transports ont déclaré que le nombre de véhicules bloqués était tombé à « moins de 20 » et que les chasse-neige déblayeraient bientôt le reste de la neige et de la glace.

Les ennuis ont commencé lundi, lorsque la tempête « sans précédent » a balayé. Pendant la majeure partie de mardi, le ministère des Transports de Virginie a déclaré qu’il détournait les conducteurs de l’I-95 entre les comtés de Caroline et de Prince William dans le nord de l’État. Les autorités l’ont fermé pour près de 50 sorties entre 152 et 104.

Northam a exhorté les conducteurs à éviter l’autoroute, et les autorités locales ont exhorté les gens à éviter les déplacements inutiles pour alléger la circulation sur les itinéraires alternatifs.

Certaines personnes ont déclaré avoir été piégées pendant des heures, y compris le sénateur de Virginie Tim Kaine, qui a tweeté qu’il lui avait fallu 27 heures pour parcourir les 110 milles entre Richmond et Washington.

Un automobiliste bloqué a déclaré à John Roberts de Fox News que les voyageurs pris au piège utilisaient librement le remblai le long de la route pour se soulager.

Les photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux illustrent le chaos auquel les voyageurs ont dû faire face. Beaucoup montraient encore de la neige sur les routes. Certains avaient des voitures coincées sur les épaules – ou même dans les voies du milieu.

Tricia Kinder est partie de chez elle à Midlothian, en Virginie, lundi après-midi pour Baltimore, où elle a eu un rendez-vous chez le médecin le mardi matin à Johns Hopkins.

Même les routes secondaires de Fredericksburg étaient couvertes de neige et d’arbres abattus. (Tricia Kinder)

« Il faisait près de 70 degrés la veille », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Alors j’ai pensé, eh bien vraiment, quelles que soient les accumulations que nous allons obtenir, quelle est la probabilité que cela persiste ? »

Mais même si elle est partie un jour plus tôt avec son mari, elle a déclaré que le mauvais temps l’avait forcée à faire demi-tour. Ils l’ont fait sur l’autoroute jusqu’à la sortie 104, puis ont essayé des routes secondaires à travers Fredericksburg mais ont fait demi-tour après le coucher du soleil.

L’Interstate 95 a vu un trafic « sans précédent » après qu’une tempête de neige a déferlé sur la Virginie du Nord lundi. (Tricia Kinder)

Elle a dit qu’elle n’avait pratiquement pas vu de charrues entre Ashland et Fredericksburg sur l’I-95 et les routes secondaires.

« Cela ressemblait à une zone de guerre traversant certaines de ces zones », a déclaré Kinder. « C’est une autoroute majeure, il n’y a vraiment aucune raison pour laquelle VDOT n’aurait pas dû sortir. »

Certaines parties de la Virginie du Nord ont vu jusqu’à 10 pouces, selon le National Weather Service.

Après que Kinder se soit retournée, elle a déclaré qu’elle et son mari avaient involontairement parcouru une partie de l’autoroute fermée par les autorités, mais n’avaient vu ni signalisation ni avertissement. Ils n’y ont rencontré aucune circulation, mais de l’autre côté, elle a dit avoir vu des semi-remorques et d’autres véhicules bloqués sur des kilomètres.

« Je suis vraiment déçu que le ministère des Transports de Virginie ait laissé tomber certains de ses usagers de la route les plus vulnérables la nuit dernière », a déclaré à Fox News Digital un camionneur longue distance, Matthew Marchand. « J’ai pris le temps de vérifier les autres conducteurs dans les voitures et les camions hier soir, car ma principale responsabilité est de me protéger, mais assurer la sécurité des autres est définitivement le numéro 2. Le transport de marchandises vient bien après cela. »

Marchand a relaté son expérience sur Twitter. Il a déclaré avoir rencontré un conducteur de Tesla qui craignait de manquer d’électricité par des températures inférieures au point de congélation lundi soir. Il lui a donné une couverture d’urgence. Des enfants coincés dans une autre voiture ont construit un bonhomme de neige sur le bord de l’autoroute.

Dans un tweet séparé, il a écrit que le long délai pour nettoyer l’autoroute « n’est rien de moins que de l’incompétence ».

D’autres conducteurs ont critiqué la préparation de l’État et fustigé le budget de Richmond pour le déneigement.

Les autorités des transports n’ont pas immédiatement répondu aux questions sur le coût du nettoyage de l’I-95 de cette semaine par rapport à celui d’un hiver typique.

