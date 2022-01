Embr ajoute le mode « Secret Hosr » pour certains multijoueurs suspects

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il est clair que le multijoueur avec une touche de tromperie fait fureur depuis Parmi nous a décollé, et le dernier jeu à introduire le concept est Embr. Un titre coopératif coloré et chaotique, votre objectif est d’éteindre les incendies et de compléter une gamme d’autres objectifs, et maintenant une mise à jour gratuite intitulée « Secret Hosr » ajoute une autre tournure.

Le cœur de la mise à jour est constitué de nouveaux défis et d’étapes plus importantes adaptées aux équipes de quatre, mais quelqu’un peut devenir un «voyou» et être un saboteur. Vous pouvez voir une bande-annonce ci-dessus et un texte de présentation officiel ci-dessous :

Déployé aujourd’hui, le tout nouveau mode multijoueur ‘Secret Hosr’ lance quatre Répondants dans des missions encore plus longues, avec plus de clients et des explosifs dangereux allant jusqu’à la destruction nécessitant une élimination. Mais il y a plus à Secret Hosr qu’il n’y paraît. Pour la première fois, vous affronterez l’un de vos coéquipiers. Un agent Hosr s’est infiltré dans votre mission et travaille à saper votre mission. Vous devrez garder vos clients en sécurité, le bâtiment sécurisé et les bombes désamorcées. Si vous pensez avoir découvert qui est le saboteur parmi vous, utilisez votre rapport unique pour voter contre eux. Mais cette explosion de bombe était-elle vraiment intentionnelle ou simplement un lapsus ? Ce client a-t-il été assassiné ou a-t-il accidentellement raté le trampoline ? Pouvez-vous repérer des erreurs innocentes dues à un sabotage intentionnel ?

Une mise à jour ajoutera le nouveau contenu et le nouveau mode aujourd’hui. Si vous voulez jouer au mode en ligne, cela vaudra la peine de faire équipe avec des amis ; lors de l’examen du jeu, nous avons trouvé les lobbies en ligne difficiles à trouver car la version Switch ne prend pas en charge plusieurs plates-formes.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous prévoyez d’essayer cela.