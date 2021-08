‘Embr’, un pompier coopératif en ligne, débarque sur Switch le mois prochain

Embr de Muse Games, une offre multijoueur frénétique qui voit des équipes de joueurs se précipiter dans des bâtiments en feu pour combattre les incendies, sauver des vies et récupérer du butin, est en accès anticipé sur PC depuis mai 2020. Maintenant, le développeur a confirmé une sortie officielle date pour le jeu complet et il arrive sur Switch, aux côtés de diverses autres plateformes, le 23 septembre.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce intégrée ci-dessus, il s’agit d’une folie folle dans des niveaux parsemés de toutes sortes de dangers dangereux, invitant les équipes à travailler ensemble – en ligne ou en coopération locale – afin de lutter avec succès contre les incendies et de faire un nom pour eux-mêmes en tant qu’intervenants d’urgence ultimes.

Le site officiel a quelques détails supplémentaires :

Rejoignez Embr, LA révolution des services d’urgence, et devenez un répondeur Embr dès aujourd’hui ! Combattez les incendies et sauvez des vies tout en gravissant les échelons du succès, le tout dans le confort d’horaires de travail flexibles. La mission d’Embr est simple ; apporter über lutte contre les incendies à tout le monde, partout.

Il est temps de redéfinir le paradigme du service de lutte contre les incendies et de donner le pouvoir à vous – les gens – et nous nous occuperons de la paperasse embêtante. Tout le monde devrait avoir la possibilité d’être un héros, et c’est pourquoi avec un simple paiement, vous pouvez devenir un Respondr dès aujourd’hui !

En tant qu’Embr Respondr, vous répondrez aux appels à l’aide des clients et amenez les pompiers directement à leur porte ! Cassez les portes, nettoyez les fuites de gaz et éteignez les incendies – aucun travail n’est de trop pour un intervenant Embr.