Embrace, un « gadget portable » qui alerte les crises d’épilepsie

Pour Carlos Fernández de Lara

(CNNMexico) – Compter les pas, enregistrer notre sommeil ou notre fréquence cardiaque, mesurer les calories brûlées, nous informer des e-mails, des messages ou des appels ; Ce sont la plupart des fonctions que les wearables d’aujourd’hui remplissent ; Cependant, des entreprises telles qu’Empatica cherchent à créer des dispositifs portables avec une fonction beaucoup plus complexe : sauver des vies ou alerter les gens sur d’éventuelles maladies ou maladies.

Le dernier pari de la société est Embrace, un bracelet intelligent capable d’alerter les membres de la famille ou les patients épileptiques d’éventuelles crises ou crises avant qu’elles ne surviennent.

« Nous avons commencé en tant qu’entreprise en 2011 en Italie dans le but de comprendre le comportement des gens dans la vie quotidienne. Nous voulions comprendre la réponse émotionnelle », explique le fondateur et PDG d’Empatica, Matteo Lai dans une interview à CNNMéxico.

L’entreprise a commencé avec la commercialisation d’un bracelet capable de mesurer en permanence la fréquence cardiaque, le mouvement, la réponse électrodermique de la peau et la température corporelle, a expliqué son fondateur.

La société dont le siège est à Milan, en Italie, et qui opère à San Francisco et à Boston, aux États-Unis, compte plus de 130 clients tels que Microsoft Research, Intel, Sony, la NASA, Yale, MIT, Stanford, Boston Children’s Hospital, entre autres. .

En raison du type et de la qualité des capteurs intégrés dans les bracelets E3 et E4 que la société vend, les wearables Empatica ne se concentrent pas sur les problèmes de performance ou de bien-être physique, mais cherchent plutôt à soutenir la recherche scientifique.

« Auparavant, la seule façon de mesurer les comportements de nombreuses personnes était d’utiliser de gros ordinateurs dans des installations médicales ou des laboratoires ; Cependant, ceux-ci ont la limitation qu’ils n’analysent la personne que sur de courtes périodes, avec ces nouveaux appareils, nous pouvons accumuler des informations en temps réel pour essayer de comprendre et de détecter les signaux de l’organisme humain face à des problèmes tels que la dépression, le stress, le cœur problèmes et autres maladies », explique Lai.

Le pari le plus récent de l’entreprise sur le marché est Embrace, un bracelet qui fonctionne comme une montre intelligente capable de mesurer l’activité physique et les habitudes de sommeil de l’utilisateur, mais peut également alerter les personnes (ou les membres de la famille) qui souffrent d’épilepsie d’éventuelles attaques ou épisodes de convulsions avant et quand ils surviennent.

Le temps de réponse précédent peut varier en fonction de l’intensité des crises et de la personne.

Lai commente qu’Embrace est né de la collaboration et du travail avec la directrice de la recherche en informatique affective et professeure du MIT Media Lab, Rosalind Picard, qui a réussi à détecter que certains signaux de l’organisme humain, enregistrés par les capteurs de réponse électrodermique développés par Empatica , étaient liés à des épisodes épileptiques.

Embrace combine les informations des capteurs galvaniques et de fréquence cardiaque intégrés avec un logiciel développé par Empatica pour fournir des lectures cohérentes de l’activité électrodermique (EDA) du corps humain.

L’EDA concerne les informations générées par certaines des régions les plus profondes du cerveau responsables d’émotions telles que la peur, l’anxiété et l’excitation. Selon l’entreprise, ces régions montrent beaucoup d’activité avant et pendant les épisodes de crises d’épilepsie.

Le portable avertit non seulement le patient de prendre des précautions, mais est également capable d’informer les parents, collègues, amis ou personnel médical via leurs smartphones pour soutenir le patient pendant l’épisode épileptique.

« Le problème est que les crises d’épilepsie peuvent être très dangereuses et peuvent même entraîner la mort. Le problème est que la plupart de ces décès surviennent parce que le patient est seul et qu’il n’y a personne pour l’aider. L’objectif est de pouvoir intervenir immédiatement ou d’être prévenu », précise Lai.

Actuellement, selon les données du Center for Epilepsy Education, plus de 50 millions de personnes dans le monde souffrent de la maladie, la plupart dans les pays en développement.

Bien qu’il soit toujours reconnu comme une petite startup, le PDG d’Empatica espère ouvrir les données de la plate-forme d’Embrace à ses clients et à la communauté scientifique pour étendre les capacités de détection et les symptômes du portable.

Embrace a démarré mi-novembre en tant que projet sur la plateforme de financement public, IndieGoGo, avec l’objectif d’obtenir 100 000 $ pour son développement et sa production en série.

À ce jour, le projet a amassé plus de 250 000 $ et les premières unités devraient commencer à être expédiées en juillet 2015. Le bracelet intelligent sera au prix d’environ 199 $.

“C’est bien de savoir combien de calories vous avez brûlées lorsque vous courez, mais ce n’est pas une information qui vous sauvera la vie (…) Nous vivons dans un monde très complexe et notre corps n’est pas conçu pour cette complexité, les gens sont mourir de maladies que nous pouvons prévenir comme le diabète, les maladies cardiaques, l’épilepsie. C’est pourquoi nous avons besoin de cette technologie pour en savoir plus sur notre corps », explique Lai.