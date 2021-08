Embracer Group a acquis le fabricant de Deep Rock Galactic, Huntdown et six autres studios

in

Par Sherif Saed

5 août 2021 12:26 GMT

Embracer Group élargit encore son portefeuille de studios avec huit nouvelles équipes.

Embracer Group, la société mère de THQ Nordic, Koch Media et de nombreux autres éditeurs et développeurs, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de huit studios établis. Les équipes tomberont sous les différentes branches d’Embracer, portant la taille totale du groupe à plus de 8 000 employés.

Dans l’espace de jeux premium, Coffee Stain possédera désormais le développeur Deep Rock Galactic Bateau fantôme, et créateur de chasse Déclenchement facile. Koch Media, via sa filiale Vertigo Games, a acquis le développeur VR Champ de force. Koch est également maintenant propriétaire du développeur Road 96 DigiXart.

Du côté de Sabre Interactive, la filiale détient désormais Ferronnerie d’écluse, créateur de Graven et co-développeur d’un certain nombre d’autres jeux indépendants. Cela comprend également Royaumes 3D, la marque d’édition de Slipgate (anciennement Interceptor Entertainment).

Dans le monde du free-to-play, CrazyLabs fait maintenant partie de la famille Embracer. CrazyLabs crée des jeux mobiles occasionnels. Enfin, Embracer ajoute également Givre sinistre, une société de marchandisage en ligne spécialisée dans les produits Viking.

Le lot a coûté à Embracer SEK 2,1 milliards (~ 250 millions de dollars) en espèces et 0,6 milliard d’actions Embracer B. Dans le cadre de l’accord, Embracer versera également un bonus de 2,0 milliards de couronnes suédoises (environ 232 millions de dollars) à ces équipes, sous réserve de la réalisation de certains jalons, sur une période pouvant aller jusqu’à huit ans. La moitié sera payée en espèces et l’autre moitié en actions Embracer B.

Dans un communiqué de presse, Embracer a déclaré que les acquisitions renforceraient sa position dans le monde du développement indépendant et de jeux mobiles. Le groupe a une stratégie de gestion autonome et décentralisée.

