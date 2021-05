Embracer Group a eu des pourparlers de fusion-acquisition avec plus de 150 entreprises au dernier trimestre

Le géant suédois du jeu Embracer Group affirme avoir eu des discussions avec plus de 150 sociétés au sujet de l’activité d’acquisition au cours du dernier trimestre financier.

S’adressant aux investisseurs, la société a déclaré qu’elle était en pourparlers à un stade avancé avec «plus de 20» entreprises, avec des lettres d’intention signées avec «plusieurs» de ces entreprises. De plus, Embracer a déclaré qu’elle ne voulait pas devenir une «machine d’entreprise» et qu’elle se considérait plutôt comme un soutien aux entreprises et à leur créativité.

«Notre stratégie visant à permettre aux gens formidables de prendre leurs propres décisions opérationnelles s’est avérée très intéressante», a déclaré le PDG Lars Wingefors (photo).

“Nous leur offrons l’accès à un écosystème croissant de ressources indépendantes tout en les soutenant avec un état d’esprit à long terme. La détermination de ne pas devenir une« machine d’entreprise »est plus forte que jamais. Notre philosophie est et continuera d’être celle qui encourage le fondateur Au cours du trimestre, nous nous sommes engagés avec plus de 150 sociétés à rejoindre le Groupe, y compris des sociétés plus importantes qui pourraient former des groupes opérationnels supplémentaires et avoir un impact significatif sur le Groupe dans son ensemble. “

Ces dernières années, Embracer a acheté de nombreuses sociétés de jeux. Comme. Tant. Plus récemment, il a acheté Gearbox dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, tandis qu’en novembre de l’année dernière, il a acheté 12 studios – oui, 12 – en plus d’une société de relations publiques. Plus tôt cette année-là, il a acquis toute une série de sociétés de jeux, dont le développeur Metro 4A et le studio derrière Insurgency, New World Interactive.

En mars de cette année, Embracer a levé 7,6 milliards de couronnes (916 millions de dollars) pour alimenter de nouvelles acquisitions. La société affirme avoir 17 milliards de couronnes (2 milliards de dollars) en banque.

