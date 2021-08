Embracer Group achète sept studios, dont les royaumes 3D de Duke Nukem

Image : Royaumes 3D

The Embracer Group, une énorme entreprise regroupant des éditeurs comme Gearbox, THQ Nordic et Deep Silver, vient d’acheter sept nouveaux studios, dont 3D Realms (Duke Nukem) et Ghost Ship Games (Deep Rock Galactic).

Sont également achetés Graven’s Slipgate Ironworks, le studio VR Force Field, Easy Trigger de Huntdown, Digixart et le studio mobile Crazy Labs. Alors qu’il était d’humeur à acheter, Embracer a également acheté la “société de marchandises Grimfrost” qui se concentre “sur les marchandises vikings”.

Les achats se sont chiffrés à environ 315 millions de dollars américains et constituent la première grosse affaire d’Embracer depuis… février de cette année, lorsqu’ils ont dépensé une tonne pour les éditeurs de Borderlands Gearbox. La série reprise aujourd’hui, comme Duke Nukem, rejoint de nombreuses autres propriétés qu’Embracer possède maintenant comme Saints Row, Dead Island, TimeSplitters, Metro et toutes les séries de Gearbox.

Six des sept nouveaux studios sont transférés à l’une des plus grandes entités existantes d’Embracer ; 3D Realms et Slipgate Ironworks appartiennent désormais à Saber Interactive, Force Field et Digixart à Koch, Ghost Ship Games et Easy Trigger to Coffee Stain.