Embracer rachète la société de jeux de société Asmodee

La société européenne de jeux Embracer Group a racheté Asmodee.

Comme révélé sur sa page investisseurs, l’éditeur a l’intention d’acquérir la société française de jeux de société pour 2,75 milliards d’euros (3,1 milliards de dollars) ; 2,4 milliards d’euros (2,7 milliards de dollars) sont versés en espèces, tandis que 350 millions d’euros (394 millions de dollars) sont distribués en actions.

C’est certainement beaucoup plus que la valorisation de 1,4 milliard de dollars qu’Asmodee a décrochée en 2018.

« Si l’acquisition est finalisée, Embracer intégrera l’un des principaux acteurs mondiaux indépendants sur un marché important, en pleine croissance et hautement résilient des jeux de société, avec une expérience éprouvée dans la création de franchises durables et la fourniture d’un contenu original fort », Lars, PDG et fondateur d’Embracer. Wingefors (photo) a écrit.

« L’acquisition créerait le plus grand groupe de jeux vidéo d’Europe et permettrait une collaboration au sein d’Embracer en termes de développement, de publication, de technologie, de propriété intellectuelle ainsi qu’une plate-forme pour de nouvelles fusions et acquisitions. Asmodee deviendrait le neuvième groupe opérationnel, continuant à fonctionner de manière indépendante. «

