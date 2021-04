Embracing Brands – Le parcours d’acceptation en ces temps difficiles

Les marques doivent se rendre compte qu’il y a Bharat qui va bien au-delà des grands métros

Par Divya Dixit

Dans ce monde numérique, Aadya se trouve bombardée de marques de services et a du mal à choisir celle qui doit être à long terme ou simplement rester à optimiser ses dépenses et à en parcourir une multitude. Pour qu’elle choisisse un service dans le désordre, le paie et reste fidèle, il faut un énorme effort stratégique de la part de la marque à l’ère d’aujourd’hui. À l’heure actuelle du numérique, où il est facile de se laisser distraire par l’éventail d’options, il n’a jamais été aussi important de créer une reconnaissance qui attire et un lien qui retient le consommateur. Poursuivez votre lecture pour découvrir quelques exemples intéressants de marques qui se sont plongées dans le changement ou la construction de la perception de la marque; après tout, on ne peut pas se retrouver avec une marque autrefois prospère, tandis que d’autres marques finissent par se connecter avec le public cible.

Création de changement de culture

Comment pouvons-nous parler de culture et ne pas parler de la culture effrénée du balayage à droite qui a pris d’assaut le pays? Des applications de rencontres comme Tinder, Bumble, OK Cupid, Hinge, TrulyMadly pour n’en nommer que quelques-unes, ont provoqué un changement d’état d’esprit qui va bien au-delà de la simple “ correspondance ” avec un inconnu ou du fait que quelqu’un d’autre décide avec qui il devrait être. Ils permettent une approche libérale où les célibataires peuvent choisir des individus partageant les mêmes idées sur la base de leurs intérêts communs et de leur compatibilité. L’accent mis sur la diversification a également aidé la perspective communautaire des gens à changer énormément. Et puis, bien sûr, le grand changement de culture alimentaire que Nestlé a apporté en Inde avec des nouilles Maggi de 2 minutes qui ont rompu uniquement les habitudes de roti et de riz du pays, ce qui en fait jusqu’à aujourd’hui l’un des plats préférés de tous les temps de tous âges. Amener le changement pour le mieux fait toujours du bien. Et c’est ce que les marques doivent faire.

Produit de base – Le héros

La perception de la marque est un instrument de mesure de haut niveau de la présence visuelle, de la bonne volonté et du caractère émotionnel d’un produit. C’est pourquoi le produit Hero doit se démarquer car il génère du buzz et met en lumière une marque. Rayban a Aviators, Apple a iPhone, Hermès le sac Birkin et Levi’s son jean 501. Toutes ces marques ont une vaste gamme de produits, mais ce sont leurs principaux produits phares qu’elles exploitent pour accroître la rentabilité et le potentiel en en tirant le meilleur parti. Selon Bain & Company, un produit héros doit être maintenu «en forme» en le mettant à jour, en le mettant à niveau et en l’animant. Un héros peut alors être transformé en super-héros, en répondant à de nouveaux besoins et à de nouvelles occasions.Par exemple, chez Levi’s, la ligne de jeans 501 a ensuite été élargie avec des vestes en denim, des shorts et des t-shirts, pour attirer de nouveaux consommateurs.

Lorsque les marques restent au fait des besoins des consommateurs, elles peuvent créer de nouveaux héros en explorant de nouveaux ensembles de considérations. Concevoir un produit phare à partir de zéro n’est pas une tâche facile, mais il est possible de prendre en compte les commentaires des consommateurs et de faire un héros d’un produit existant. Si vous êtes une marque de niche, votre produit phare est votre force!

Connectez le jeu au point

En tant que propriétaires de marques, notre travail consiste à connaître profondément nos consommateurs et à célébrer leurs moments de joie. Qu’il s’agisse de collations individuelles, de partage ou de cadeaux lors d’une occasion spéciale, Cadbury, depuis des décennies, met en valeur les émotions; petits moments de gentillesse, de convivialité en famille, d’occasions, de saveurs, de charmeur de chocolat et que sais-je encore. Il est resté au premier plan des esprits des consommateurs grâce à un flux constant d’efforts de marketing mémorables à travers l’Inde et le monde. Et là encore, alors que certaines marques ont touché une corde sensible pour répandre la joie, certaines ont fait le contraire absolu. Avec ‘Hari Sadu. H pour Hitler, A pour Arrogant, R pour Rascal et I pour Idiot », Naukri.com a touché le point douloureux parmi tous les employés et leur a donné la raison de rechercher et de s’inscrire sur Naukri.com; relatable beaucoup?

Focalisation sur le public de masse

Les marques doivent se rendre compte qu’il y a Bharat qui va bien au-delà des grands métros. C’est de là que vient la vraie croissance! En tant que plate-forme OTT locale, nous réalisons que la majorité de la consommation vidéo provient de poches rurales. Les plates-formes OTT, lorsqu’elles sont entrées en Inde, ont attiré un public très urbain et de niche, cependant, les plates-formes travaillent beaucoup sur l’hindi et le contenu original axé sur la langue régionale pour fournir un divertissement sain et permettre au public de masse du cœur des terres pour un accès facile. Les autres exemples de cette focalisation sur le public de masse sont les organisations de grande consommation qui ont apporté la révolution des sachets et des petits emballages pour l’adoption massive de leurs marques premium ainsi que l’industrie des télécommunications qui a aidé à connecter des milliards de personnes à travers le monde. L’évolutivité du modèle commercial fournit une énorme connexion et reconnaissance de la marque.

Transparence de la communication

Si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez rien à perdre. Au lieu de s’inquiéter, les entreprises peuvent éliminer ce sentiment en étant simplement honnêtes et directes dans leurs messages. Dans les temps actuels auxquels nous sommes confrontés, la confiance que nous avions autrefois dans nos restaurants préférés et la façon dont la nourriture est livrée a pris un léger coup. Les applications de livraison de nourriture comme Zomato et Swiggy ont fait des merveilles pour que les consommateurs se sentent en sécurité en promettant une livraison sans contact avec des normes d’hygiène de la main-d’œuvre. En ayant toutes les informations concernant l’hygiène du restaurant et du livreur à portée de main, leur communication personnelle et directe a aidé le consommateur à prendre une décision éclairée.

À première vue, changer les perceptions de la marque peut sembler une tâche difficile, mais les bonnes choses ne viennent pas facilement, disent-ils. Avec de bonnes marges entre gagner et perdre dans l’entreprise, changer la perception de la marque parmi le public est une stratégie qui pourrait faire toute la différence.

L’auteur est SVP, marketing, analytique et revenus directs, ALTBalaji

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.