Embrassant davantage la technologie, Seattle Kraken lancera une collection NFT qui capture « l’essence de la marque »

Les joueurs du Seattle Kraken sont tout sourire après un but lors du match d’ouverture à domicile de l’équipe au Climate Pledge Arena plus tôt cette saison. (Photo . / Kevin Lisota)

La rondelle est tombée et la première saison de hockey du Seattle Kraken bat son plein. Maintenant, l’équipe va abandonner certains NFT pour interagir davantage avec les fans utilisant la technologie.

Le Kraken et le Climate Pledge Arena s’associent à Orange Comet, une société d’expérience de jetons et de chaînes de blocs non fongibles basée à Los Angeles, a annoncé lundi l’équipe.

Le partenariat pluriannuel débute officiellement le 20 décembre avec la sortie d’une collection NFT en édition limitée composée de sept modèles « capturant l’essence de la marque Kraken », selon un communiqué de presse. Il y aura également des opportunités réelles pour les fans de gagner des billets, des expériences en coulisses et des maillots Kraken dédicacés.

Les NFT seront disponibles à l’achat à une variété de prix à partir de 50 $. Les fans peuvent s’inscrire sur le site Orange Comet pour créer un compte.

Fans au mur vivant à l’intérieur de la Climate Pledge Arena. (Photo .)

La 32e franchise de la LNH a commencé à jouer en octobre et a ouvert le Climate Pledge Arena en grande pompe, avec des ventes record d’abonnements et de marchandises. L’arène, dont les droits de dénomination ont été achetés par Amazon, comprend un certain nombre de touches de haute technologie du géant de la technologie et d’autres, y compris des magasins d’alimentation et de boissons sans caissier et plus encore.

« Le Seattle Kraken et le Climate Pledge Arena innovent depuis le premier jour et sont fiers des différentes manières dont nous nous connectons avec nos fans », a déclaré Todd Humphrey, vice-président directeur du numérique et de l’expérience des fans pour l’équipe, dans un communiqué. « Pouvoir appeler une ville à la pointe de la technologie comme la maison de Seattle fait du partenariat avec Orange Comet pour cette chute Kraken NFT un choix facile. Nous sommes ravis de voir ces objets uniques prendre vie comme une autre façon pour les fans de faire partie de cette saison inaugurale historique. »

Les NFT permettent aux fans de sécuriser la propriété unique des œuvres d’art, des vidéos, des photos et d’autres contenus numériques sur la blockchain. Orange Comet affirme utiliser une blockchain respectueuse de l’environnement appelée Avalanche. Climate Pledge Arena a été présenté comme la première arène certifiée zéro carbone au monde.

Pour soutenir les objectifs de durabilité, le Kraken and Climate Pledge reversera une partie des recettes au pilier de justice environnementale de la One Roof Foundation pour soutenir les communautés touchées de manière disproportionnée par le changement climatique.

Les Seattle Seahawks ont frappé 125 billets NFT commémoratifs pour participer au jeu crypto. Le stade T-Mobile Park des Seattle Mariners a offert une œuvre d’art NFT en édition limitée du stade.

Couverture NFT précédente :