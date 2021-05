Embrasser les débuts en solo anglais d’Agnetha

En 1983, les membres de ABBA se séparaient et cela marquait une année extrêmement chargée dans la vie de Agnetha Fältskog. Après avoir fait ses débuts d’actrice dans le film suédois Rakenstam, la chanteuse s’est mise à reprendre la carrière solo qu’elle avait commencée quelques jours avant le groupe, dès 1968. Mais après la retraite d’ABBA, ce serait avec son premier album en anglais, Wrap Your Arms Around Me.

Ce premier album éponyme est sorti alors qu’Agnetha n’avait que 18 ans. Il a été suivi de trois autres LP en suédois jusqu’en 1971, lorsque son travail avec ABBA a commencé sérieusement. Même au plus fort de leur succès mondial, Fältskog consacre encore du temps à son travail solo, avec un set de 1975 et un album de Noël, avec sa fille Linda, en 1981.

Faire appel aux poids lourds

Mais maintenant, il était temps de s’attaquer au marché de la langue anglaise en son propre nom et de faire appel à des poids lourds. Le producteur et scénariste à succès Mike Chapman a été nommé producteur du projet. Un certain nombre d’autres auteurs de noms ont également contribué au matériel, notamment les compositeurs anglais Russ Ballard et Tony Ashton. « The Heat Is On » de ce dernier, co-écrit avec Florrie Palmer, a été un succès européen et « Can’t Shake Loose » de Ballard a donné à Agnetha un succès dans le Top 30 américain.

L’album parent, Wrap Your Arms Around Me, est sorti le 31 mai 1983 et a été nommé d’après une chanson écrite par Chapman avec Holly Knight. Ce morceau a donné à Fältskog un autre succès européen, et l’album a également été un succès non négligeable, entrant dans les charts américains à la mi-septembre, avant que le destin n’intervienne.

Début octobre, l’artiste a été hospitalisé pour une commotion cérébrale après avoir été impliqué dans un accident de bus sur le chemin du retour d’une tournée promotionnelle en Europe pour l’album. Avec un nouveau record en magasin, cette mauvaise fortune n’a guère aidé ses perspectives de ventes. À la fin de ce mois, Wrap Your Arms Around Me a culminé au palmarès Billboard LP au n ° 102.

Avec une sélection d’albums solo de Benny/Björn et Frida, Wrap Your Arms Around Me est disponible en vinyle noir et rose en édition limitée.

