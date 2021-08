Emcure Pharmaceuticals dépose des projets de documents d’introduction en bourse auprès de SEBI ; prévoit de lever plus de Rs 1 100 crore

L’introduction en bourse d’Emcure Pharmaceuticals comprendra une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 1 100 crores de roupies et un OFS par les actionnaires existants.

Emcure Pharmaceuticals Limited a déposé ses projets de documents d’introduction en bourse (Initial Public Offering) auprès du régulateur des marchés des capitaux SEBI. La société cherche à lever plus de Rs 1 100 crore grâce à l’émission publique qui comprendra une nouvelle émission d’actions jusqu’à Rs 1 100 crore et une offre de vente (OFS) de 18 168 356 actions par les actionnaires existants, y compris les promoteurs de la société. Dans l’ensemble, la taille de l’émission serait supérieure à Rs 1 100 crore. En termes de ventes, Emcure Pharmaceuticals est la 12e plus grande entreprise pharmaceutique en Inde. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d’une large gamme de produits pharmaceutiques dans plusieurs zones géographiques et est présente sur 70 marchés dans le monde.

L’introduction en bourse d’Emcure Pharmaceuticals comprendra une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 1 100 crores de roupies et un OFS par les actionnaires existants. Les promoteurs de la société, Satish Mehta et Sunil Mehta, vendront respectivement 20,30 lakh et 2,5 lakh d’actions, tandis que BC Investments IV Limited, une branche de la société d’investissement privée américaine Bain Capital, vendra 99,5 lakh d’actions. Emcure peut envisager un placement pré-IPO avant l’introduction en bourse, ce qui permettra de réduire la taille du nouveau problème jusqu’à Rs 200 crore. En amont de l’offre, les promoteurs de l’entreprise détiennent collectivement 48,05 % du capital de l’entreprise. BC Investments détient 13,09 % du capital social payé avant l’offre.

Selon le DRHP, la société prévoit d’utiliser Rs 947 crore de la nouvelle émission au paiement anticipé ou au remboursement programmé de tout ou partie de certains emprunts en cours dont Emcure Pharmaceuticals a fait usage. Le reste sera utilisé à des fins générales de l’entreprise. En outre, le DRHP a montré que Satish Mehta et Sunil Mehta, les promoteurs de la société, ont acquis des actions de la société au prix moyen de 11,03 Rs par action et de 7,59 Rs par action, respectivement. BC Investments, en revanche, a acquis les actions qu’elle détenait au prix moyen de Rs 157,74 par action.

Emcure Pharmaceuticals a réalisé un bénéfice de Rs 418,5 crore au cours de l’exercice précédent et a généré un chiffre d’affaires de Rs 6 091 crore. L’entreprise est bénéficiaire au cours des trois derniers exercices. L’introduction en bourse d’Emcure aura 50% de l’émission réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) tandis qu’au moins 15% seront réservés aux investisseurs non institutionnels (NII). Les investisseurs de détail obtiendront 35% de l’ensemble de l’émission pour enchérir.

Lors de l’inscription, Emcure Pharmaceuticals rejoindra des pairs tels qu’Abbott India, Alkem Laboratories, Biocon Limited, Cipla, Dr Reddy’s Laboratories et Torrent Pharmaceuticals.

