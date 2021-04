Emelec fête ses 92 ans avec la victoire

29/04/2021 à 06:15 CEST

Guayaquil

Le Brésilien Bragantino a organisé la fête pour une grande partie du match au stade “ George Capwell ” pour célébrer la 92 ans de création d’Emelec, qui a atteint les objectifs pour rester avec lui Victoire 3-0 dans le groupe G de la Coupe d’Amérique du Sud. Un but contre son camp du défenseur Anderlan à la 49e minute, et les buts du milieu de terrain colombien Alexis Zapata, à la 64e minute, et de l’attaquant Alejandro Cabeza, à la 86e minute, ont déclaré la victoire d’Emelec, dans un match que Bragantino a largement dominé .

Emelec a été précis dans les quelques occasions de marquer avant le bon travail défensif du visiteur, qui a subi le expulsion du milieu de terrain Ricardo (minute 73), lors d’une rencontre avec une averse torrentielle au cours des 20 dernières minutes.

Bragantino a commencé et terminé la première mi-temps en déplaçant mieux le ballon, avec un travail synchronisé de ses milieux de terrain en bonne communion avec les attaquants, agaçant le local qui a été sauvé après une frappe de l’attaquant Helinho (minute 18), sauvé avec difficulté par le gardien Pedro Ortiz . Le bon toucher du ballon, les changements de front et la filtration du ballon entre les lignes défensives des locaux ont continué à créer de l’anxiété chez Emelec. La vertu du visiteur était d’appliquer des marques au milieu de terrain uruguayen Sebastián Rodríguez, à l’ailier droit Romario Caicedo et à l’attaquant uruguayen Facundo Barceló, pour neutraliser ceux qui ont Emelec comme principaux éléments offensifs.

A peine entamé la seconde mi-temps, les réajustements de la proposition offensive d’Emelec lui ont permis de prendre de l’avance sur le tableau de bord, même si le premier but était un contre son camp par le défenseur Anderlan, après une photo de Romario Caicedo. Plus tard, un corner a trouvé le Colombien bien dessiné sur le côté droit. Chaussure, qui a volé un tir qui a fui dans le filet par le poteau le plus éloigné du gardien Cleiton (minute 64). Puis l’attaquant Tête converti le 3-0 d’un match dans lequel Emelec a eu de grandes difficultés à violer Bragantino.