Émergence de chaînes de pharmacies de détail en Inde pour rationaliser le secteur indien de la pharmacie de détail non organisé

L’avènement des chaînes de pharmacies de détail devrait rationaliser le secteur indien de la pharmacie de détail actuellement non organisé qui continue d’avoir un développement aléatoire et incohérent.

Par Achraf Biran

L’Inde a traditionnellement eu une affinité pour les « magasins médicaux » traditionnels de brique et de mortier qui ont également fait office de magasins généraux. Cependant, avec le début de la numérisation et la maîtrise des produits internationaux par le client indien, les chaînes de pharmacies organisées ont établi une présence significative dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Les chaînes de pharmacies de détail modernes ont l’avantage d’être numérisées, organisées et dotées de la technologie. Cela les aide à suivre les stocks de médicaments et à vendre des produits fiables à 100 %. Ils ont des présentoirs soignés et attrayants qui incitent les clients à naviguer à l’aise et à se renseigner sur une gamme de produits de santé et de bien-être. De plus, les chaînes de pharmacies de détail fournissent des services à valeur ajoutée aux consommateurs qui ont des réclamations médicales ou des déclarations d’assurance à faire, et il peut toujours être demandé de remettre à neuf des factures ou des notes de service antérieures. Par conséquent, ces chaînes de pharmacies fonctionnent sur la base de modèles commerciaux hyperlocaux ou omnicanaux qui perpétuent une source de vente de produits plus transparente et plus pratique.

Actuellement, ces chaînes de pharmacies de détail organisées n’occupent que 8 à 10 pour cent du marché et la plupart d’entre elles sont concentrées dans les zones urbaines. Il existe toujours un écart important entre la demande et l’offre de produits pharmaceutiques, en particulier dans les villes de niveau II et les zones rurales. Ainsi, il existe une énorme opportunité pour les détaillants en pharmacie d’étendre leurs canaux de distribution à travers le pays.

En plus d’être des points de vente offrant une gamme de produits fiables et de qualité, les chaînes de pharmacies de détail assistent également à la croissance des MDD. La plupart de ces marques privées opèrent dans la catégorie santé, bien-être et beauté. Les MDD offrent des marges importantes pour les officines qui peuvent aller jusqu’à 40 à 50 %, contre 9 à 20 % offerts par les produits de marque.

Pour les détaillants, les MDD sont 20 à 25 % moins chères que les produits de marque, et c’est une situation gagnant-gagnant pour les pharmacies et les consommateurs car la confiance et la qualité sont maintenues. De plus, tout commentaire ou réclamation concernant le produit est immédiatement pris en charge par les pharmaciens résidents ; le facteur de connexion du consommateur est donc pris en compte lors du développement de tels produits.

Par conséquent, l’accent est maintenant passé des soins curatifs aux soins préventifs et les gens commencent à comprendre l’importance de maintenir une bonne santé grâce à l’alimentation, à l’exercice, au respect des conseils du médecin concernant les médicaments et à l’utilisation de produits de bien-être. Les pharmacies indiennes ont contribué à cette transition de perception et deviennent des partenaires de santé et de bien-être indéfectibles et fidèles pour les clients à travers l’Inde.

On ne soulignera jamais assez le changement d’approche vers la santé, il y a maintenant une phase pré-pandémique et post-pandémique claire. À cet effet, les boissons, les aliments et les produits vitaminés qui renforcent le système immunitaire sont devenus de plus en plus populaires pour maintenir une santé optimale. Cette augmentation de la demande de produits de santé de meilleure qualité et l’accent mis sur le bien-être stimulent désormais à eux seuls la croissance du secteur organisé de la pharmacie de détail en Inde.

Les Indiens sont connus pour avoir des modes de vie stressants et sédentaires qui sont exacerbés par la consommation d’habitudes alimentaires malsaines. Cela a conduit à une augmentation des maladies liées au mode de vie. En fait, selon une étude du Center for Science and Environment, l’Inde se classe deuxième dans la liste des pays avec le plus grand nombre de patients diabétiques et les maladies liées au mode de vie sont aujourd’hui la principale cause de mortalité en Inde.

Les consommateurs d’aujourd’hui sont donc enclins à se tourner vers des produits qui peuvent aider à améliorer leur immunité, à gérer leur glycémie, leur tension artérielle et leur poids corporel. Par conséquent, en plus des médicaments délivrés sur ordonnance, les pharmacies de détail proposent de plus en plus aux consommateurs des produits de bien-être qui contribuent à leur bien-être général. L’idée de bonne santé migre donc vers le bien-être et elle est ambitieuse. Et les pharmacies visent non seulement à être des fournisseurs de médicaments, mais aussi à devenir des partenaires de bien-être et des conseillers de confiance pour leur fidèle clientèle.

Les pharmacies ont fonctionné de manière cohérente tout au long de la pandémie, prenant d’énormes risques et fournissant aux clients des services ininterrompus en cas de besoin. Tout au long de la pandémie, ils ont fait de leur mieux pour s’assurer que le bon médicament était disponible au bon moment et que davantage de vies pouvaient être sauvées.

Ils ont pu le faire grâce à des processus rationalisés modernes et optimisés par la technologie. Par exemple, une installation de chaîne du froid pour les injections doit être bien entretenue et des processus de sécurité identiques doivent être reproduits dans tous les magasins. L’adoption de la technologie numérique y a contribué et a assuré le bon fonctionnement des systèmes et la livraison rapide des marchandises aux utilisateurs finaux.

Toutes ces tendances positives ont conduit de grandes entreprises à manifester un intérêt considérable pour ce secteur et bon nombre d’entre elles envisagent de s’aventurer dans le segment de la pharmacie de détail dans un proche avenir. L’émergence de chaînes de pharmacies de détail organisées est donc sur le point de conduire à une amélioration globale de l’industrie pharmaceutique indienne.

(L’auteur est promoteur et directeur de Wellness Forever Medicare. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

