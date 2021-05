Émergence d’innovations dans le diagnostic pendant la pandémie

L’accent doit passer d’un traitement juste à un diagnostic précoce, pour prévenir plutôt que guérir.

Par Nikhil Vazirani,

La pandémie a considérablement accéléré la vague d’innovation dans le secteur de la santé indien, en particulier dans le secteur du diagnostic, qui est devenu crucial pour les tests COVID-19. Bien qu’il y ait eu des améliorations significatives dans tout le spectre des soins de santé, les diagnostics ont un énorme potentiel pour déclencher la croissance et profiter à des millions de personnes en surmontant les problèmes auxquels notre pays très vaste et diversifié est confronté.

Selon une étude de l’OMS, bien que les diagnostics représentent moins de 5% des coûts hospitaliers, leurs résultats influencent 60 à 70% de la prise de décision en matière de soins de santé. Dans les pays en développement, les diagnostics représentent souvent une proportion négligeable des dépenses de santé. L’Inde a l’une des dépenses de diagnostic les plus faibles au monde.

Le manque de prix, d’accessibilité et de sensibilisation aux services de santé, en particulier la médecine de laboratoire, continue d’entraver la pénétration de services médicaux de qualité, en particulier dans les régions rurales, où vit la majorité de la population indienne.

L’OMS estime qu ‘“ au moins 80% des cardiopathies prématurées, des accidents vasculaires cérébraux et du diabète et 40% des cancers pourraient être évités grâce à un diagnostic précoce et à des changements de mode de vie tels qu’une alimentation saine, une activité physique régulière et l’évitement des produits du tabac’ ‘. Cela signifie que l’Inde a besoin de programmes complets de sensibilisation et de dépistage diagnostique pour les maladies transmissibles et non transmissibles pour éviter l’énorme coût économique de ces maladies évitables estimé à plus de 1,5% du PIB.

Améliorer les systèmes de santé pour soutenir les innovations

L’accent doit passer d’un traitement juste à un diagnostic précoce, pour prévenir plutôt que guérir. Et cela ne peut être rendu possible que si nous commençons à sensibiliser aux facteurs de risque, aux symptômes de la maladie et aux avantages des bilans de santé réguliers. Parallèlement aux innovations visant à accroître la portée et la disponibilité des services de diagnostic à tous les niveaux – soins primaires, secondaires et tertiaires, il est indispensable pour les pays en développement comme l’Inde de se concentrer sur une prévention efficace des maladies.

Indépendance vis-à-vis des importations pour créer un écosystème local d’innovation en santé

Il est impossible pour un grand pays comme l’Inde de pouvoir fournir des soins de santé abordables et accessibles à ses 1,3 milliard de citoyens s’il reste dépendant des importations jusqu’à 70 à 80%. Atma Nirbhar Bharat dans les dispositifs médicaux n’est pas une option mais une nécessité absolue.

Le gouvernement joue un rôle essentiel dans la conduite de ce changement. Par exemple, la mise en œuvre de la TPS a conduit à des appareils importés moins chers de 11%. En outre, l’absence de droits d’importation sur la plupart des dispositifs médicaux, y compris les analyseurs sanguins, les coûts d’infrastructure élevés, la structure des droits d’importation inversée, etc., rend extrêmement difficile pour les fabricants indiens de concurrencer les importations à faible coût et en même temps d’investir d’énormes sommes dans la R&D. . En conséquence, très peu de nouveaux investissements sont destinés au secteur des dispositifs médicaux. Le gouvernement doit mettre au point un mécanisme de soutien pour encourager davantage la fabrication nationale.

Vision de passer des importations aux exportations, l’Inde est une plaque tournante mondiale de la fabrication de dispositifs médicaux

L’Inde, avec son énorme secteur de la santé et son immense bassin de scientifiques et d’ingénieurs, a le potentiel de devenir un centre mondial de fabrication et de R&D de dispositifs médicaux. Certains fabricants locaux comme Transasia Bio-Medicals exportent déjà des équipements de diagnostic sophistiqués «développés en Inde» et «fabriqués en Inde» dans plus de 100 pays. Avec des règles du jeu équitables, les fabricants locaux comme Transasia peuvent devenir de grands fabricants mondiaux fournissant une grande variété de dispositifs médicaux abordables au monde entier.

Créer l’avenir du diagnostic

La technologie de diagnostic évolue rapidement vers une automatisation complète avec l’aide des derniers développements dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML). Du développement de solutions de diagnostic précises et efficaces à la prise en charge des interventions technologiques, nos équipes de R&D avant-gardistes travaillent déjà sur le développement de méthodes plus nouvelles et plus simples pour l’analyse et le diagnostic du sang.

De plus, alors que la demande de soins de santé continue de croître de façon exponentielle, le volume des tests de laboratoire augmentera également. Mais avec une disponibilité limitée de pathologistes qualifiés et formés, il est devenu essentiel de développer des technologies qui les aident à un diagnostic plus rapide. Les fabricants sont les pionniers de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans de nouveaux produits et concepts destinés à rendre les diagnostics de laboratoire faciles à utiliser, augmentant ainsi leur portée et garantissant la qualité du diagnostic. Avec l’aide de ces technologies, de nombreux tests diagnostiques qui prenaient des heures du temps d’un pathologiste peuvent désormais être effectués en quelques minutes. De nos jours, il est courant de trouver des laboratoires de pathologie effectuant plus d’un million de tests par jour, ce qui était impossible il y a à peine quelques années. Et maintenant, la plupart de ces tests coûtent un dixième de ce qu’ils coûtaient auparavant. C’est une technologie qui profite à l’humanité.

Alors que le développement technologique progresse très rapidement, dans les années à venir, le principal défi pour les fabricants de pays en développement comme l’Inde serait de rendre ces technologies abordables et accessibles afin qu’elles puissent bénéficier à plus de 800 millions de personnes vivant dans les villes de niveau 3 et 4 et villages de l’Inde. Sans cela, cela resterait une chimère pour des millions de personnes.

(L’auteur est PDG du groupe Transasia-Erba. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.