Emerson dit qu’il se concentre sur le Real Betis et non sur Barcelone

L’une des sous-parcelles les plus sous-estimées à l’approche de l’été est celle de la situation contractuelle d’Emerson Royal. L’arrière latéral est détenu conjointement par le Real Betis et Barcelone. Les deux clubs devront parvenir à une sorte d’accord cet été, et la décision pourrait avoir un impact profond sur les clubs.

Emerson s’est assuré de nous faire savoir qu’il était purement concentré sur le Betis pour le moment. Nous devrons simplement attendre et voir si cette concentration tient le coup si le Betis essaie de le garder cet été.

« Je ne pense ni à Barcelone ni à personne d’autre, seulement au Betis », a-t-il déclaré. «Nous avons dix matchs importants et nous voulons en tirer le maximum si possible. Quand la saison sera terminée, je commencerai à penser à mon avenir. «L’Europe sera bien sûr un énorme coup de pouce. Pour moi et pour tous les joueurs qui sont ici. Nous méritons de placer le Betis là où il doit être, car c’est un club spectaculaire et il doit toujours se battre pour des choses importantes. Emerson | La source

Les dernières rumeurs suggèrent qu’Emerson déménagera au Barca cet été et que le club décidera ensuite de le garder ou de le vendre au plus offrant. Le Paris Saint-Germain aimerait beaucoup le joueur de 22 ans.