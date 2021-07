Emerson est un “maillon faible”, Jorginho “n’est pas le même sans N’Golo Kante”, Marco Verratti “disparaît dans les grands matches”

in

Les espoirs et les rêves de millions de fans anglais sont sur le point de devenir réalité avec les Three Lions à une victoire d’être les meilleurs d’Europe.

L’Angleterre n’a besoin que d’une victoire de plus pour remporter l’Euro 2020 après avoir battu le Danemark lors d’une demi-finale acharnée à Wembley mercredi soir.

getty

C’est le meilleur que l’Angleterre ait fait lors d’un tournoi majeur depuis qu’elle a remporté la Coupe du monde en 1966

L’Italie se dresse sur leur chemin, qui a présenté un certain nombre d’affichages accrocheurs lors du tournoi.

Alors, comment l’Angleterre a-t-elle battu les hommes de Roberto Mancini ? L’ancien international anglais Danny Mills pense que Gareth Southgate devrait chercher à exploiter Emerson Palmieri, qui remplace à l’arrière gauche Leonardo Spinazzola, blessé.

“Une grande zone que l’Angleterre peut exploiter est la zone de l’arrière gauche, je pense qu’Emerson est une faiblesse”, a déclaré Mills à talkSPORT.

« Comparez-le à Spinazzola, il était fantastique et il a beaucoup plus attaqué et il est bon défensivement.

.

Emerson n’est pas un habitué de Chelsea et n’est pas non plus le premier choix de l’Italie

.

Emerson remplace Spinazzola, qui s’est blessé au tendon d’Achille lors de la victoire en quart de finale contre la Belgique

— Je pense que vous pouvez vous en prendre à Emerson. Je ne pense pas qu’il soit le plus fort, il n’a pas beaucoup joué au football, et s’il y a un maillon faible dans ces quatre derniers maintenant, ce sera l’endroit pour essayer de l’exploiter.

Le journaliste du Daily Mirror, Darren Lewis, a déclaré que le milieu de terrain italien pouvait également être touché, même l’un des joueurs vedettes du tournoi de Jorginho.

Lewis pense que malgré la “fantastique portée de passe” du joueur de 29 ans, il pense que Jorginho est un joueur beaucoup plus efficace à Chelsea lorsque N’Golo Kante joue à ses côtés.

Lewis a également suggéré que Marco Verratti pourrait avoir du mal dimanche en raison de l’énormité de l’occasion.

.

Jorginho a réalisé un tournoi splendide et a marqué le penalty de la victoire en demi-finale contre l’Espagne

.

Verratti a raté les deux premiers matches de l’Euro 2020 pour l’Italie avec une blessure au genou mais a commencé les quatre autres pour l’Italie

« Je pense au milieu de terrain italien. Une chose est que Jorginho n’est pas vraiment le même sans Kante à ses côtés », a déclaré Lewis.

« La plage de passes de Jorginho est fantastique, mais elle est plus efficace lorsqu’il fait faire à Kante ce travail acharné, cette greffe au milieu de terrain.

« Verratti est aussi fascinant. Je suis d’accord, c’est un bon joueur, mais à quand remonte la dernière fois qu’il a fait un bon match dans un gros match ? Il a tendance à disparaître.

Écoutez le commentaire complet de l’Angleterre contre l’Italie EN DIRECT sur talkSPORT, coup d’envoi à 20h