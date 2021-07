Emerson Fittipaldi a retrouvé la “meilleure voiture de ma vie” à Goodwood

in

Emerson Fittipaldi était de retour au volant de la légendaire Lotus 72 alors qu’il courait au Goodwood Festival of Speed ​​samedi.

Le double champion du monde a remporté son premier titre au volant de la célèbre création Colin Chapman, qui est l’une des voitures de Formule 1 les plus réussies de l’histoire du sport.

Des variantes de la Lotus 72 ont couru dans différentes courses de 1970 à 1975, remportant 20 courses, remportant 39 podiums et 17 pole positions avec ses pilotes à cette époque.

Il a remporté le championnat des constructeurs à trois reprises et a vu Jochen Rindt couronné comme le seul champion du monde à titre posthume du sport, après avoir été tragiquement tué à Monza en 1970.

Fittipaldi a remporté le Championnat du monde 1972 dans cette voiture, avec sa livrée JPS frappante comptant parmi les plus grands de tous les temps en termes d’apparence de la voiture, aux côtés de ses succès sur piste.

« C’était amusant à conduire. Chaque fois que je retourne dans le cockpit de la Lotus 72, je suis tellement excité, tellement émotif », a déclaré Fittipaldi à Karun Chandhok à Goodwood.

“Je la considère comme la meilleure voiture de ma vie, de toute ma carrière, c’est la meilleure voiture.

“Il a été conçu par le génie de Colin Chapman, c’est fantastique d’être de retour à Goodwood et aujourd’hui est un jour très spécial pour moi.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

« Emmo » a eu une journée bien remplie à gravir la côte du célèbre festival de sport automobile, car il a également pris le volant de la McLaren MP4/5B d’Ayrton Senna samedi matin – le pilote actuel de McLaren, Daniel Ricciardo, s’étant également vu offrir la même opportunité ce jour-là. il a fêté ses 10 ans en tant que pilote de F1.

Avec la variété de machines exposées tout au long du week-end, qui a pu accueillir des fans cette année, Fittipaldi dit que c’était une expérience “très émouvante” de pouvoir conduire la voiture classique de son compatriote et ami.

“C’est le seul événement au monde où vous avez ces voitures spéciales du passé, du présent, du futur – et tous ces grands champions”, a déclaré le Brésilien.

“Je faisais une photo avec Giacomo Agostini et Jackie Stewart [earlier]. Agostini, 15 fois champion du monde de moto et Jackie a été trois fois [in F1] – JE [won] seulement deux!

“Ce matin, j’ai conduit la McLaren d’Ayrton Senna [from] lorsqu’il a remporté le Grand Prix de Monaco en 1991. Au volant de la McLaren d’Ayrton – le seul endroit au monde [that happens] est Goodwood.

« C’est une expérience fantastique, très émouvante pour moi. J’ai demandé si le siège était toujours celui d’Ayrton et ils ont dit oui, et je me suis parfaitement ajusté.

« Ayrton, je l’ai rencontré pour la première fois alors qu’il courait en karting avec son père au Brésil. je testais [in] Formule 1 et il venait aux stands après avoir roulé en karting.

« Il a été un champion incroyable et un grand ami, toute ma vie. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !