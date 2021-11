Emerson Fittipaldi défend les appels controversés de la FIA et des commissaires au Brésil

Emerson Fittipaldi a soutenu la FIA pour avoir exclu Lewis Hamilton des qualifications à Sao Paulo, car ils ont suivi leurs règles à la lettre.

La voiture de Hamilton s’est avérée illégale après avoir découvert que le système DRS de la voiture s’ouvrait au-delà de la limite de 85 mm. Il a été révélé plus tard que l’aileron arrière ne s’ouvrait que 0,2 mm plus loin que ce qui était autorisé, mais la disqualification a été maintenue et Hamilton a dû commencer les qualifications pour le sprint à l’arrière du peloton.

Mercedes a décidé de ne pas faire appel de la décision de la FIA, et Fittipaldi pense que la nature précise de la réglementation au sein de la Formule 1 signifie qu’ils ont fait le bon choix en disqualifiant Hamilton – même si sa voiture a échoué le test par une si petite marge.

Il a illustré son opinion en utilisant un exemple personnel de la façon dont sa famille est tombée du mauvais côté des règles auparavant.

« Deux plus deux font quatre. Pas trois et demi et pas quatre et demi non plus », a déclaré le double champion du monde à l’édition néerlandaise de Motorsport.com.

« Dans le règlement, il y a des mesures et si l’une de ces mesures n’est pas correcte, il arrive malheureusement que vous soyez disqualifié. S’ils étaient si proches, je ne pense pas qu’ils en auraient tiré quelque chose. Mais cinq plus cinq font 10 et non neuf.

« Oui, et le nombre est le nombre », a-t-il poursuivi lorsqu’on lui a demandé si « les règles sont les règles » dans cette situation. « J’ai moi-même vécu quelque chose de similaire avec mon fils Emmo. Il a été disqualifié lors d’une de ses premières courses car son kart était trop léger de quelques grammes. C’était une toute petite différence.

« Ils avaient mis le kart sur la balance plusieurs fois et le poids était tout simplement trop faible. Et c’était tout. Mais il fallait l’accepter. Le nombre est le nombre – ils l’apprennent dès leur plus jeune âge.

Max Verstappen a reçu une amende de 50 000 € pour avoir inspecté et touché l’aileron arrière de Hamilton après les qualifications, et il a confirmé que lui et Red Bull avaient des soupçons sur la légalité de cette partie de la Mercedes.

Alors que Fittipaldi a reconnu qu’il était incorrect de la part du Néerlandais de toucher la voiture de son rival, il a estimé que l’amende était légèrement extrême.

« En karting, tout le monde sait déjà qu’il ne faut jamais toucher le kart de quelqu’un d’autre dans le parc fermé. Il n’aurait jamais dû toucher à la voiture », a déclaré le Brésilien.

« C’est comme ça dans les règles, même si je ne suis pas d’accord avec le montant d’argent. À mon avis, le nombre d’euros est un peu exagéré. Mais c’est une autre discussion.