Emerson Fittipaldi opposé aux exigences d’un calendrier « fou » de 23 courses de Formule 1

Emerson Fittipaldi pense que les pilotes de Formule 1 sont confrontés à 22 courses cette saison, sans parler de 23 l’année prochaine.

La F1 espère atteindre son objectif d’une campagne de 23 courses en 2022 après avoir échoué de peu au cours de la saison en cours en raison de la pandémie en cours.

Ce total ne devrait pas non plus diminuer dans un avenir prévisible, étant donné le nombre de pays et de circuits qui se préparent à accueillir un grand prix.

On est loin de l’époque où Fittipaldi courait dans ce sport, entre 1970 et 1980, alors qu’il n’y avait jamais qu’un maximum de 16 courses par an.

L’ancien double champion du monde a du mal à voir comment les pilotes « s’en sortent », même s’il y a beaucoup moins d’essais sur piste des voitures qu’à son époque.

Le calendrier #F1 2022 est là ! ?? Un record de 23 courses 🏅

Un tout nouveau grand prix à Miami 💜

L’Australie, le Canada, Singapour et le Japon reviennent tous pic.twitter.com/khq5lAF1IR – Formule 1 (@F1) 15 octobre 2021

« Je ne sais pas comment [drivers] peut faire face à 22 grands prix », a déclaré le Brésilien de 74 ans à Autosport. « C’est trop – 23 l’an prochain, c’est fou.

« Pas seulement pour les pilotes, pour les mécaniciens, pour toute l’équipe. La Formule 1 est maintenant très difficile en raison de l’engagement que vous devez avoir.

« Si vous pensez pendant la saison combien de jours ils sont à la maison et combien de jours ils voyagent… c’est beaucoup.

« À notre époque, nous avons eu 14, 15 grands prix mais nous avons eu beaucoup d’essais entre les courses. Maintenant, il n’y a pas beaucoup de tests mais ils vont au simulateur, ils ont un entraînement physique.

« Il y a aussi des engagements entre les Grands Prix concernant les courses aujourd’hui, donc c’est difficile de nos jours. »

Fittipaldi partage également l’opinion largement répandue selon laquelle la Formule 1 s’efforce de devenir beaucoup plus grande aux États-Unis, ce qui a conduit à l’ajout d’une deuxième course, le Grand Prix de Miami, au calendrier de l’année prochaine et le potentiel d’une troisième dans le futur, probablement à Las Vegas.

« Le Grand Prix de Miami est confirmé pour le début du mois de mai de l’année prochaine et ils essaient de faire un troisième grand prix en Amérique – je pense qu’ils veulent faire connaître la Formule 1 au grand public américain », a déclaré Fittipaldi, qui a remporté ses deux Titres de pilotes pour Lotus et McLaren.

« Je pense [with] l’interférence des médias sociaux et l’accès de Netflix, nous obtenons une jeune génération de fans en Amérique qui n’étaient pas accros à la Formule 1.

« Maintenant, ils veulent regarder la Formule 1, des adolescents ou même des plus jeunes. Et je pense que c’est l’avenir de la Formule 1, d’avoir un nombre important et croissant en Amérique. »

Verdict de la planète F1