Emerson Fittipaldi s’attend à ce que les petites équipes aient des « courses incroyables » en 2022 et au-delà

Emerson Fittipaldi pense que les changements de réglementation qui entreront en jeu l’année prochaine permettront aux petites équipes d’avoir des « courses incroyables » comme elles le faisaient auparavant.

Un certain nombre de changements de règles seront introduits la saison prochaine dans l’espoir de rapprocher les équipes et de créer de meilleures courses de roue à roue.

Grâce à un plafond budgétaire et à des restrictions de développement en particulier, ainsi qu’au fait que chaque équipe partira en grande partie de zéro, ces changements offrent aux backmarkers et aux équipes de milieu de terrain leur plus grand changement depuis longtemps pour grimper dans l’ordre.

Fittipaldi est convaincu qu’ils seront en mesure de le faire et s’attend à ce que les choses soient similaires à ce qu’elles étaient lorsqu’il courait dans les années 70, avec des équipes plus petites qui remportent régulièrement du succès.

« Lorsque vous avez une limitation de budget, cela donnera aux petites équipes une bien meilleure chance », a-t-il déclaré. La course.

« D’une certaine manière, quand j’étais en Formule 1 de 1970 à 1980, il y avait un équilibre, parce que – il n’y avait pas de limitation de budget – mais, des voitures très similaires avec le V8 Cosworth, plus la boîte de vitesses Hewland, et cela a fait les équipes très homogènes.

« Même une petite équipe pourrait courir vite et faire des courses incroyables. Je pense que ça va revenir.

Fittipaldi pense également que les jeunes conducteurs bénéficieront des changements de réglementation qui sont mis en œuvre.

Bien qu’il existe des exceptions telles que Max Verstappen, la plupart ne conduisent pas pour les meilleures équipes lorsqu’ils rejoignent la grille au cours de leurs années de recrue, mais obtiennent au mieux un siège avec un concurrent de milieu de terrain.

Avec des règles du jeu plus équitables, le joueur de 74 ans affirme que les jeunes talents auront plus de facilité à montrer ce qu’ils peuvent faire.

« Je pense que la limitation des coûts rassemblera définitivement les équipes », a-t-il déclaré.

« Je pense que cela va rendre les courses plus régulières, et un facteur, très important, les jeunes pilotes qui rejoindront différentes équipes, ils auront une bien meilleure chance de montrer leurs talents.

« Ce sera, encore une fois, des courses plus proches, plus de chances pour les jeunes talents qui arrivent en Formule 1 de montrer leur talent. »