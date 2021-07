Emerson Palmieri, un champion d’Europe pour remplacer le train Spinazzola

04/07/21 à 16:36 CEST

Emerson Palmieri, arrière gauche de Chelsea (champion de la Ligue des Champions), entrera en jeu ce mardi en demi-finale du Championnat d’Europe entre l’Italie et l’Espagne, avec le défi compliqué de remplacer Leonardo Spinazzola, qui s’est cassé le tendon d’Achille au pied gauche après s’être imposé comme l’un des grands protagonistes du tournoi.

En Italie, ils n’ont pas hésité à qualifier de “tragédie” sportive la grave blessure subie par Spinazzola lors du duel quart de finale du Championnat d’Europe, remporté 2-1 contre la Belgique. Les “azzurri” ont perdu, de loin, le meilleur joueur de leur tournoi, un véritable train du bas de l’aile gauche qui a été deux fois élu “star du match” en quatre matchs.

Bien que sa jambe préférée soit la bonne, Spinazzola Il a construit sa carrière d’arrière gauche, avec de grands matchs à l’Atalanta qui lui ont ouvert les portes de la Juventus, l’équipe qui l’a formé dans sa carrière avant de l’envoyer dans plusieurs équipes italiennes pour acquérir de l’expérience.

Il s’est rendu à Rome en 2019, où il a continué d’être le protagoniste de très belles performances, malgré le fait que sa carrière ait été marquée par une longue série de blessures. Il s’est déchiré le ligament croisé d’un genou en 2018 et a été freiné ces dernières années par divers problèmes musculaires.

Quand il est à 100%, il est l’un des meilleurs arrières latéraux d’Europe. Il l’a prouvé lors de ce Championnat d’Europe, avec des performances exceptionnelles qui ont apporté une contribution clé à l’Italie en cours de route, avec cinq victoires sur cinq, vers les demi-finales.

Il a été élu meilleur joueur du match contre la Turquie, lors du match d’ouverture, et contre l’Autriche. Son habileté en tête-à-tête complétait parfaitement le travail de l’ailier Lorenzo Insigne, libre de se déplacer vers le centre du terrain pour laisser la place à son coéquipier.

Mais vendredi dernier, à quinze minutes de la fin de la rencontre face à la Belgique, Spinazzola s’est grièvement blessé au sprint et s’est retiré sur une civière en larmes. Il savait que c’était quelque chose de grave et les tests ont confirmé le pire des pronostics : rupture du tendon d’Achille et opération nécessaire. Au moins quatre mois sans travail l’attendent et son Eurocup est terminée.

Ses coéquipiers, son entraîneur, le président de la Fédération italienne (FIGC) et de nombreux clubs de Serie A lui ont adressé des messages d’encouragement et lui ont souhaité bonne chance pour ce nouveau challenge.

Sa défaite va changer l’équilibre pour l’Italie. Ce sera à Emerson Palmieri de le remplacer lors du match contre l’Espagne.

L’arrière latéral d’origine brésilienne fait face à un défi exigeant, mais il vient d’une excellente saison à Chelsea, se terminant par le titre de champion d’Europe.

Cette année, il a disputé six des treize matchs qui ont valu à Chelsea le titre et a signé en contre-attaque le dernier but 2-0 avec lequel les hommes de l’Allemand Thomas Tuchel ont éliminé l’Atlético Madrid en huitièmes de finale.

Moins offensif par rapport à Spinazzola, Emerson a une excellente technique et une bonne vitesse, ainsi qu’une force physique avec ses 180 centimètres de haut.

Dans cette Eurocup Emerson a joué le match de la phase de groupes contre le Pays de Galles, terminé par une victoire 1-0, et ce mardi il sera guidé par son coéquipier et ami Jorge Frello “Jorginho”, avec qui il a triomphé à Chelsea.

Il tentera de faire en sorte que l’Italie ne manque pas Spinazzola et de prolonger son rêve européen, en route vers un titre de champion d’Europe qui lui manquait depuis 1968.