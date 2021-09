Emerson Royal dit au revoir émotionnel à Barcelone

Emerson Royal n’a été un joueur de Barcelone que pendant quelques mois, mais a quand même lancé un message d’adieu assez émouvant aux géants catalans.

Le défenseur est passé à Tottenham Hotspur, signant un contrat de cinq ans, après que le Barça a accepté une offre de 25 millions d’euros du club de Premier League.

Emerson a toujours clairement indiqué que son rêve était de réussir au Camp Nou, mais il part après seulement trois apparitions sous le maillot de Barcelone.

C’est une pause difficile pour le Brésilien, mais il a une approche assez classe de la situation alors qu’il se dirige vers une nouvelle aventure dans le nord de Londres.

« Eh bien à Barcelone, notre rencontre a été très rapide. Je pense que vous avez entendu que mon rêve d’enfant était de porter votre maillot, de rencontrer vos fans, votre stade. Cet enfant qui, quand il était petit, portait du rouge et du bleu, a ouvert les yeux et s’est retrouvé devant un homme plus âgé, prêt à te défendre et à t’aider à t’honorer de tout ce qu’il mérite”, a-t-il écrit.

« Nous savons tous que les rêves n’ont pas de taille, pas de forme, pas de temps. Je me suis réveillé. Et quand c’est arrivé. J’ai reçu tout l’amour des fans, des coéquipiers, je suis monté sur votre terrain, avec tout mon désir. Merci d’avoir vécu un peu de ce que j’ai toujours imaginé. On ne sait jamais ce qui nous attend. On ne sait jamais si le rêve est un peu la réalité ou si la réalité est un petit rêve… Réjouis-toi Barcelone ! Je veux penser à toi pour avoir cru en ce garçon rêveur.