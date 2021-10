Emerson Royal offre un bref aperçu de la raison pour laquelle Tottenham Hotspur l’a signé avec Aston Villa montrant

Emerson Royal a offert sa meilleure performance pour Tottenham Hotspur ce week-end, jouant son rôle en battant Aston Villa en Premier League.

L’arrière droit brésilien a rejoint le club en provenance de Barcelone cet été, mais la transition vers le football anglais ne s’est pas faite en douceur.

Cependant, sa performance contre les Villains a donné aux fans un bref aperçu des raisons pour lesquelles Tottenham a déboursé un montant de 30 millions d’euros (25,6 millions de livres sterling) pour lui.

Emerson Royal montre pourquoi Tottenham Hotspur l’a signé

Une menace constante à droite

Tottenham est entré dans l’affrontement contre Villa avec un gros point à prouver – entrer dans le match après trois défaites consécutives en championnat et une défaite convaincante dans le North London Derby.

Emerson a commencé la défaite 3-1 du week-end dernier contre Arsenal sur le banc, mais Nuno Espirito Santo a fait confiance à l’équipe de Dean Smith au stade Tottenham Hotspur.

Le joueur de 22 ans a saisi cette opportunité à deux mains et a produit une performance convaincante sur le flanc droit des Spurs.

Il a maraudé l’avant avec plus de confiance que dans n’importe quel autre match auquel il est apparu tout en maintenant ses responsabilités défensives dans l’autre sens.

Emerson n’a pas eu peur de se montrer pour recevoir la possession et a enregistré 86 touches de balle, ce qui était le plus par n’importe quel joueur sur le terrain, tout en étant suivi de près par son coéquipier Pierre-Emile Hojbjerg avec 83.

Il a également remporté neuf duels, effectué sept dégagements et quatre interceptions contre une équipe délicate de Villa contenant un tandem avant composé d’Ollie Watkins et de Danny Ings.

Espirito Santo pourrait avoir un côté droit défensif en qui il peut avoir confiance

Le match contre Villa a également permis à Espirito Santo de se réinitialiser et de trouver une ligne défensive qui a fait preuve de stabilité et de confiance.

L’entraîneur portugais s’est retrouvé dans la ligne de mire après avoir enduré quelques mauvaises semaines de forme après la trêve internationale, ce qui l’a obligé à repenser sa structure. Et à son crédit, il a réussi à y parvenir contre un adversaire délicat.

Espirito Santo a déployé une formation 4-2-3-1 au lieu de son 4-3-3 préféré, qui offrait plus de protection aux arrières latéraux Emerson et Sergio Reguilon.

L’introduction du défenseur central Cristian Romero sur le côté droit a également fourni aux Spurs une stabilité supplémentaire, alors qu’il continue de travailler sur son propre chemin vers une affirmation de départ régulière.

Emerson et Romero ont tous deux montré un solide mélange d’agressivité et d’assurance l’un à côté de l’autre lorsque les Spurs en avaient le plus besoin, et c’est quelque chose qu’Espirito Santo sera ravi de voir alors qu’il cherche à stabiliser un navire à bascule.

Emerson peut consolider sa position d’arrière droit à Tottenham

Bien qu’il soit encore relativement tôt pour Emerson dans le nord de Londres, il peut être une solution aux incohérences de Tottenham à l’arrière droit.

Espirito Santo a souvent choisi d’utiliser Japhet Tanganga comme arrière latéral plus défensif, bien que cela n’ait pas toujours été prévu contre des équipes agressives.

L’international anglais des moins de 21 ans a été complètement omis de l’équipe des Spurs contre Villa, ce qui a offert à Emerson l’occasion de s’intégrer dans la formation de départ.

L’adaptation d’Emerson au football anglais a été difficile avec des résultats qui ne se sont pas déroulés comme il l’aurait souhaité, mais sa performance contre Villa a donné à Espirito Santo de quoi réfléchir sur ce qu’il peut offrir à l’équipe.

Ce n’est qu’un match et Emerson devra faire ses preuves à long terme, mais il a évidemment tous les outils à sa disposition pour cimenter la place d’arrière droit comme la sienne.

