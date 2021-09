Emerson Royal ouvre ses portes à la sortie de Barcelone

Emerson Royal avait parlé de son bref séjour à Barcelone et de la façon dont il avait été persuadé de quitter le club après seulement deux mois au Camp Nou.

L’arrière droit devait rivaliser avec Sergino Dest pour une place de titulaire après son retour du Real Betis, mais a plutôt déménagé à Tottenham pour un contrat de cinq ans.

Le transfert est intervenu quelques jours seulement après qu’Emerson ait fait son premier départ en Liga pour Barcelone, lors de la victoire 2-1 contre Getafe, et il a décrit le moment où il a découvert qu’il pouvait être vendu.

« Je pensais que le club voulait que je reste. J’ai joué le dimanche en entrée, le lendemain je me suis réveillé et suis allé m’entraîner tranquillement. Là, j’ai déjà commencé à voir que beaucoup de choses sortaient; que Tottenham parlait à Barcelone, qu’ils l’avaient presque fait… Je ne comprenais rien à ce qui se passait parce que je ne savais rien. Dans l’après-midi, le club m’a appelé pour aller à la Ciudad Deportiva parce qu’ils voulaient me parler et là j’ai déjà découvert qu’ils voulaient me vendre.

Emerson, qui a toujours dit clairement que c’était son rêve de jouer pour Barcelone, a également admis qu’il n’avait pas voulu y aller mais que la situation financière du club ne lui laissait que peu de choix.

« J’ai rencontré les dirigeants du club. Ils ont commencé à me dire que la situation du club n’était pas bonne, qu’il traversait une période difficile et qu’il valait mieux pour eux de vendre. Je leur ai répété que mon intention était de rester car j’avais l’illusion de jouer ici et de contribuer à Barcelone.

« Je savais que si j’étais dans ma meilleure forme, j’allais réussir ici. Je suis intelligent et il est arrivé un moment où j’ai réalisé qu’ils me disaient d’aller oui ou oui. Ils me chassaient avec de très bons mots.

« J’ai l’ambition de jouer. Je sais que je suis un footballeur avec un contrat et je pourrais dire que je resterais, mais je suis une personne qui veut être heureuse. Je ne veux pas rester dans un club que j’aime, mais triste. Je savais que la pensée n’était pas pour moi de rester, mais pour moi de sortir. Alors j’ai décidé d’y aller. Je me suis dit que je n’allais pas rester ici triste.

Origine | Marca