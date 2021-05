Émerveillez-vous pour célébrer les 60 ans de la première famille avec Fantastic Four de taille géante # 35 .

]]>]]>

Marvel a annoncé que l’écrivain de la série Dan Slott fera équipe avec l’artiste légendaire John Romita Jr.pour célébrer le 60e anniversaire de la première famille de Marvel avec le géant Quatre fantastiques # 35, qui lance un tout nouveau scénario qui verra chaque itération du méchant emblématique Kang faire équipe pour un complot sournois qui se déroulera à travers l’histoire de Fantastic Four.

«J’ai lu, et des gens beaucoup plus intelligents m’ont dit, que ‘la chance est le résidu du design’, donc je n’essaierai même pas de prétendre que j’ai conçu les événements de ces derniers mois, mais je vais prendre ce genre de chance n’importe quel jour n’importe quand », a déclaré Romita Jr. lors de son récent retour à la Maison des Idées. «J’ai eu la chance de commencer ma carrière chez Marvel et je suis maintenant extrêmement chanceux de renouer avec Marvel. C’est une énorme chance. Je remercie sincèrement toutes les personnes de Marvel et Disney, qui ont travaillé pour que cette reconnexion heureuse se produise.

«Pour ajouter à tout cela, et je déteste ajouter une troisième section à ma bonne fortune, c’est l’occasion de commencer avec un énorme projet, qui est le 60e anniversaire des Fantastic Four», a poursuivi Romita Jr.. «C’est un honneur et un privilège extrême d’être invité à travailler là-dessus avec un ami et ancien collaborateur, Dan Slott! Avec l’artiste à l’encre JP Mayer, j’ai hâte de voir ce film en août!

Voici un premier aperçu de certaines des œuvres d’art d’intérieur de Romita Jr. pour le numéro …

Toute la lignée Kang est prête à détruire toutes les époques des Quatre Fantastiques! Comment Reed, Sue, Ben et Johnny peuvent-ils espérer survivre aux attaques simultanées tout au long de leur vie par Rama Tut, le Centurion Écarlate, Kang le Conquérant et le dernier descendant de Kang, le sinistre Scion?! Toujours aux prises avec les répercussions du mariage culminant du docteur Doom, les changements révolutionnaires apportés au statu quo des Fantastic Four ne font que commencer. Plus: Mark Waid et Paul Renaud livrent de nouveaux aperçus dramatiques sur l’origine du fabuleux quatuor dans un tout nouveau conte d’anniversaire et une troisième histoire écrite et dessinée par Jason Loo dans ses débuts Marvel Comics!

Fantastic Four # 35 sera mis en vente en août.

]]>]]>

Lien source