Emery fait de la signature du partenaire de classe Saint-Maximin n°1 l’objectif de Newcastle

Unai Emery a déjà remis aux chefs de Newcastle le nom de l’homme qu’il espère être sa première signature à St James ‘Park, selon un rapport.

L’ancien manager d’Arsenal serait le favori pour succéder à Steve Bruce en tant que manager des Magpies. L’Espagnol – qui a mené Villarreal à la gloire de la Ligue Europa la saison dernière – semble avoir battu une forte concurrence pour le poste. En tant que tels, les nouveaux propriétaires de Newcastle devront probablement payer une facture d’indemnisation de 7 millions de livres sterling à la Liga.

De nombreux entraîneurs semblent intrigués par la perspective de conduire Newcastle dans une nouvelle ère. Paulo Fonseca était un favori pour le travail et avait l’intention de faire cinq signatures transformatrices en janvier.

Il est alors dépassé dans l’ordre de préférence des propriétaires par Lucien Favre, qui aurait trouvé le travail une proposition « alléchante ».

Le patron par intérim Graeme Jones a d’abord été informé qu’il superviserait deux matchs en charge. Ceux-ci sont maintenant dépassés, ce qui signifie qu’un rendez-vous devrait en théorie être proche.

Et des rapports en Allemagne affirment que l’homme est, presque certainement, défini pour être Emery.

Maintenant, selon le Daily Express, Emery a déjà donné à ses futurs nouveaux patrons le nom de sa première cible.

Les Magpies pourraient être deuxièmes de la Premier League. Mais à Allan Saint-Maximin, ils ont l’une des stars de l’élite de la Premier League, en dehors du top six. Le Français a inscrit deux buts et trois passes décisives en 10 apparitions cette saison, soulignant ce talent.

Cependant, Emery reconnaît que le joueur de 24 ans ne peut pas tout faire seul. Et pour cette raison, l’Express estime qu’Emery ciblera le passionnant Samuel Chukwueze pour soulager Saint-Maximin.

Le Nigérian est devenu l’un des meilleurs ailiers de la Liga, marquant cinq fois et totalisant huit passes décisives la saison dernière. S’il a été gêné cette saison par des blessures, il reste très coté par le Sous-marin jaune.

En effet, bien qu’il n’ait pas encore commencé un match cette saison, le retirer de Villarreal coûtera assez cher. Évalué dans la fourchette de 40 millions de livres sterling, Newcastle devra battre son record de transfert pour faire venir le joueur de 22 ans.

Cependant, les trois premiers de Chukwueze, Callum Wilson et Saint-Maximin aideraient Emery à mettre en œuvre son style de football à St James ‘Park. Cela leur fournirait également, beaucoup s’y attendraient, les munitions pour se dégager du danger de relégation.

Unai Emery sous pression à Villarreal

Newcastle n’a remporté aucune victoire depuis ses 10 premiers matchs de Premier League, il faut donc un gros revirement. Trouver le bon coach est la première étape de leur plan à long terme pour redevenir une force majeure.

Emery quitterait Villarreal en milieu de tableau après son propre début de saison difficile. Ils sont 13e de la Liga après avoir remporté seulement deux de leurs 11 premiers matchs. En tant que tel, Emery subit un peu de pression.

Mais l’entraîneur a connu beaucoup de succès dans un passé pas si lointain. Par conséquent, Newcastle pense qu’il pourrait être l’homme idéal pour les faire avancer.

Et il ne semble pas qu’ils soient prêts à attendre pour voir s’il sera limogé par Villarreal. Au lieu de cela, ils se préparent à payer pour obtenir ses services.

Au cours de son précédent emploi en Angleterre avec Arsenal, il a obtenu 1,85 point par match en 78 matchs après avoir succédé à Arsène Wenger. Son taux de victoire était de 55,1%.

Auparavant, il avait dirigé le Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018, remportant un titre de Ligue 1 et six autres trophées.

Il est surtout connu pour son succès en Ligue Europa, qu’il a remporté trois saisons consécutives avec Séville plus tôt dans sa carrière et qu’il a de nouveau relevé avec Villarreal la saison dernière.

