Emery sait ce qui se passe en Ligue Europa

29/04/2021 à 12:15 CEST

Beau jeu qui nous attend à l’Estadio de La céramique. Deux des équipes qui jouent le football le plus vertical d’Europe s’affrontent et regardent ceci Ligue Europa comme l’une des grandes opportunités de la saison. le Villarreal est soutenu dans l’expérience de Unai émeri -trim champion de la compétition avec Séville- de rêver de réaliser la plus grande réalisation de son histoire. Les Gunners, quant à eux, veulent sauver la saison avec une équipe de vieilles connaissances du football espagnol dirigée par l’entraîneur. Mikel Arteta, mais avec des fissures comme Ødegaard ou alors Dani Ceballos.

Malgré toutes ces présences, Villarreal part comme favori -par une petite marge- contre Arsenal, payant pour sa victoire lors du match aller. 2,50. Bien sûr, ne prenons pas les devants car les Britanniques sont favoris pour atteindre la finale de la Ligue Europa, ou ce qui revient au même pour gagner le match nul, pour 1,66. Les deux équipes ont certaines similitudes dans leur jeu. En haut, ils ont de la poudre à canon avec des attaquants très contrastés, au milieu de terrain, leurs milieux de terrain sont tous en contact et en défense, c’est là que se trouve le point faible.

On va penser que la cravate va être belle, avec des buts et que personne ne va trahir son style. Sur le marché des buteurs, nous trouvons de grandes opportunités pour ce match, à commencer par l’objectif de Gérard Moreno à 2,50. L’attaquant vit un moment de grande forme et est même en avance sur Paco Alcacer dans les prédictions d’objectifs. Du côté d’Arsenal, ils sont listés exactement les deux Lacazette Quoi Aubameyang votre objectif à tout moment 2,70. Les deux attaquants ajoutent chacun trois buts en compétition européenne, ce qui constitue un arrière-plan discutable pour leur performance en première ligue.

Super quotas très ouverts

Pour ce match, Betfair a activé le Superquotas dans le but que ses utilisateurs maximisent leurs profits à l’extrême. Dans ce match, nous commençons avec des cotes qui voient le triomphe d’Arsenal, qui s’ils gagnent ce match 0-1 ou 0-2 -un résultat parfaitement possible- à 6,00. Nous aimons l’alternative de notation d’un Nketiah qu’il a également trois buts en Ligue Europa et qu’il a mérité le droit de commencer. Si le jeune attaquant d’Arsenal marque le premier, nous prendrions un butin de 7,00.

Gerard Moreno vise à être l’homme clé du match. L’attaquant international espagnol a plusieurs cotes améliorées en son nom et s’il marque deux buts ou plus, nous recevrons une rémunération de 11.00. Une autre option est que Gerard Moreno et Carlos Bacca effectuent chacun 2 coups ou plus entre les trois clubs à 7,50. Il faut garder à l’esprit que cela peut parfaitement être le choix en tête d’Emery tombant sur le chemin de la propriété de Paco Alcácer.

Dans le secteur des quotas pour casser la banque, nous avons un combiné avec des possibilités de départ bien que la réunion devrait être une correcalles et prie pour que Nicolas Pépé, Bukayo saka Oui Emile Smith-Rowe chacun fait 1 ou plusieurs tirs entre les trois couleurs en désaccord 9h00. Si nous voulons tenter la mouture finale, il ne faut pas douter que Villarreal puisse obtenir un excellent résultat à domicile en 3-1. le Real MadridSans aller plus loin, il l’a réalisé en quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool. Si cela se produit, nous pouvons cibler un quota stratosphérique de 17.00.