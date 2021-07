Émeutes à Delhi: la Cour suprême rejette le plaidoyer du vice-président de Facebook Inde, Ajit Mohan, contre la convocation par le panel de l’Assemblée

Le banc du SC a qualifié le plaidoyer de Mohan de prématuré

La Cour suprême a rejeté jeudi le plaidoyer déposé par le vice-président de Facebook India et le directeur général Ajit Mohan contestant la convocation émise par le comité pour la paix et l’harmonie de l’Assemblée de Delhi pour ne pas avoir comparu devant elle en tant que témoin dans une affaire relative aux émeutes du nord-est de Delhi l’année dernière.

Un banc composé des juges Sanjay Kishan Kaul, Dinesh Maheshwari et Hrishikesh Roy a qualifié le plaidoyer de Mohan de prématuré et a déclaré que rien ne s’était passé contre lui devant le panel de l’Assemblée de Delhi.

Le verdict est intervenu sur le plaidoyer déposé par Mohan, Facebook India Online Services Pvt Ltd et Facebook Inc, qui ont affirmé que le comité n’avait pas le pouvoir de convoquer ou de détenir des pétitionnaires en violation de ses privilèges pour ne pas avoir comparu et qu’il dépassait ses limites constitutionnelles.

Ils ont contesté les avis des 10 et 18 septembre de l’année dernière émis par le comité qui a demandé la présence de Mohan devant le panel qui enquête sur les émeutes de Delhi et le rôle de Facebook dans la propagation des discours de haine présumés.

