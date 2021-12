Émeutes à Delhi: Shahrukh Pathan, qui a pointé une arme sur un policier, accusé de tentative de meurtre, émeute

Une photo de Pathan pointant une arme sur le chef de la police de Delhi, Deepak Dahiya, avait fait surface sur les réseaux sociaux lors des émeutes communales de l’année dernière.

Un tribunal de Delhi a inculpé d’émeutes et de tentative de meurtre contre Shahrukh Pathan, qui aurait pointé une arme sur un policier lors des émeutes de Delhi en 2020, tout en rejetant sa demande de libération.

Une photo de Pathan pointant une arme sur le chef de la police de Delhi, Deepak Dahiya, avait fait surface sur les réseaux sociaux lors des émeutes communales de l’année dernière. Il a été arrêté le 3 mars 2020 et est actuellement détenu à la prison de Tihar.

Tout en formulant les accusations, le juge d’audiences supplémentaires Amitabh Rawat a déclaré qu’il était tout à fait évident que Pathan avait dirigé un groupe d’émeutiers, tenté de tuer Dahiya, entravé et utilisé la force criminelle contre un fonctionnaire le 24 février 2020.

Le juge a inculpé Pathan en vertu des articles 147 (punition pour émeute), 148 (émeute armée d’une arme mortelle), 186 (entrave à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions) et 188 (désobéissance à l’ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) de l’IPC.

Des accusations ont également été formulées en vertu des articles 353 (agression), 307 (tentative de meurtre) lus avec l’article 149 (membre d’un rassemblement illégal coupable d’une infraction commune) de l’IPC et divers articles de la loi sur les armes, auxquels il a plaidé non coupable et réclamé procès.

Pathan avait demandé la décharge des articles 307 (tentative de meurtre) et 188 (désobéissance à l’ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) de l’IPC au motif qu’il n’avait pas l’intention de tuer le flic et ignorait que l’article 144 du CrPC était en vigueur . L’article 144 du CrPC interdit le rassemblement de quatre personnes ou plus dans une zone spécifique.

Niant le soulagement, ASJ Rawat a noté que « l’intention de tuer » le flic était clairement établie à partir de la déclaration de Dahiya selon laquelle Pathan a visé sa tête et a tiré mais il a réussi à s’échapper. Le juge a en outre déclaré que les affirmations de l’avocat de Pathan selon lesquelles il n’avait pas tenté de tuer le flic mais l’avaient seulement menacé en tirant en l’air ne pouvaient pas justifier une décharge face à la déclaration spécifique de Dahiya et aux séquences vidéo.

« Deuxièmement, même selon la séquence vidéo, l’accusé a levé son pistolet (pas sur le côté mais droit) visant la victime qui est plus grande que lui, mais la direction du pistolet est certainement dirigée vers la tête du chef de police Deepak Dahiya , et même au moment où la gâchette est appuyée, le but est droit vers le chef de police Deepak Dahiya », a noté le juge dans une ordonnance datée du 7 décembre.

« Habituellement, après avoir tiré ou appuyé sur la détente, il y a une secousse, et les mains et le pistolet sont levés à cause de la secousse. Ainsi, même la vidéo montre que l’accusé Shahrukh Pathan tire au pistolet en plein jour dans le but de tuer le chef de police Deepak Dahiya », a-t-il ajouté.

Le juge s’est également opposé à l’argument de l’avocat de l’accusé selon lequel, après le premier tir, Pathan avait eu une deuxième occasion de tuer Dahiya mais ne l’a pas fait car il n’y avait aucune intention. Le juge Rawat a déclaré que l’incident s’était produit en quelques secondes et que diminuer la valeur d’un policier courageux en le faisant valoir comme un acte de magnanimité de la part de l’accusé en ne tuant pas le policier n’est ni acceptable ni juridiquement valable.

Niant la décharge dans l’article 188 de l’IPC, le juge a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un cas ordinaire de groupes commettant un acte illégal, mais d’émeutes d’une nature telle qu’on n’en a pas été témoin depuis les émeutes anti-sikhs de 1984 et, par conséquent, la connaissance de l’article 144 du CrPC peut être présumé.

Pathan avait soutenu que l’ordonnance de promulgation en vertu de l’article 144 du CrPC n’avait pas été portée à sa connaissance et que, par conséquent, l’article 188 de l’IPC n’est pas établi. Le juge a toutefois déclaré : « Une fois l’ordonnance de promulgation en vigueur, la connaissance est présumée dans le contexte de la situation qui prévalait à ce moment-là. Ainsi, la charge en vertu de l’article 188 du CPI est établie.

Le juge Rawat a en outre déclaré que les divergences dans la déclaration de Dahiya dans l’acte d’accusation et certaines interviews seront examinées au stade du procès. Outre Pathan, le juge a également porté des accusations contre quatre autres accusés, Kaleem Ahmad, Ishtiyak Malik, Shamim et Abdul Shehzad, dans cette affaire.

Des affrontements communautaires avaient éclaté dans le nord-est de Delhi en février 2020 après que les violences entre les partisans de la loi sur la citoyenneté (amendement) et ses manifestants aient dégénéré, faisant au moins 53 morts et plus de 700 blessés.

(Avec entrées PTI)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.