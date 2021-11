Émeutes au Capitole : Adam Kinzinger a « pensé à » tirer avec une arme au Capitole le 6 janvier

Le représentant Adam Kinzinger (R-IL) prend la parole lors d’une audience de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants à Washington, DC, le 10 mars 2021. (Ting Shen/Pool via .)

Le représentant Adam Kinzinger (R., Ill.) a récemment admis qu’il avait envisagé d’utiliser son arme le 6 janvier alors qu’une foule pro-Trump prenait d’assaut le Capitole américain.

Dans une interview avec le commentateur politique de CNN SE Cupp pour Rolling Stone, Kinzinger a décrit comment il a assisté au début de la certification du collège électoral dans la chambre de la Chambre avant de se «recroqueviller» dans son bureau pendant six heures «avec mon arme sortie, préparé me défendre contre mon propre parti » le 6 janvier.

Cupp a demandé si Kinzinger avait envisagé s’il devrait décharger son arme à feu sur des citoyens américains et le membre du Congrès a dit: « Oui, j’y ai pensé. »

« Si vous êtes déjà à un point où vous abattez des policiers et que vous êtes prêt à saccager le Capitole des États-Unis, ce qui n’avait pas été fait depuis des centaines d’années, si vous vous retrouvez face à face avec le chef RINO dans son bureau, qui ne croit pas que Donald Trump a été réélu, oui, ils vont essayer de se battre et de me tuer, et je ne laisserai pas cela arriver », a déclaré Kinzinger, faisant référence au « Républicain de nom seulement » insulte que de nombreux républicains lui ont lancée.

Il a déclaré que vers 14 h 30 le 6 janvier, un « mauvais sentiment » l’avait envahi.

« Il y a eu un moment où je me suis dit: » Mec, il y a un vrai sentiment de mal. » Je ne peux pas l’expliquer plus loin que cela. … J’ai juste ressenti une vraie noirceur, comme un épais et mauvais sentiment. Et il y avait environ 15 à 30 minutes, où, à un moment donné, vous vous rendez compte qu’ils ont violé le Capitole. Je sais que s’ils peuvent franchir ces lignes extérieures, ils peuvent aller n’importe où, y compris mon bureau », a-t-il déclaré à Cupp.

« J’avais été ciblé sur Twitter ce jour-là et avant, comme » le nœud coulant du pendu. Nous venons pour vous », a déclaré Kinzinger, qui a demandé à son personnel de rester à la maison ce jour-là, craignant que la violence n’éclate. « Et les gens savent où se trouve mon bureau. Alors je me suis barricadé ici, en pensant : « Si c’est aussi grave que cela en a l’air, ils pourraient finir dans mon bureau, casser cette merde, et je devrais peut-être faire ce que je peux. »

Kinzinger est l’un des deux seuls républicains siégeant au comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier, avec la représentante Liz Cheney du Wyoming. Tous deux ont critiqué ouvertement le président Trump à la suite de l’attaque du 6 janvier.

Il était l’un des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump pour incitation à l’insurrection.

Le républicain de l’Illinois a annoncé le mois dernier qu’il ne se représenterait pas l’année prochaine, expliquant qu’il était de plus en plus déçu par l’argent, la corruption et le vitriol partisan qui empoisonne le système politique.

« En ce moment, ce gouvernement est le problème et peu se sont levés pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Car de nos jours, pour l’emporter ou survivre, il faut appartenir à une tribu. Nos partis politiques ne survivent qu’en faisant appel aux éléments les plus motivés et les plus extrêmes en leur sein. Et le prix de l’électricité a grimpé en flèche », a déclaré Kinzinger à l’époque.

