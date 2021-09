Émeutes dans le nord-est de Delhi: le HC annule 4 FIR, dit que 5 FIR ne peuvent pas être déposés pour le même incident

in

La Haute Cour de Delhi a statué qu’il ne pouvait pas y avoir cinq FIR enregistrées pour le même incident car cela est contraire aux lois édictées par la Cour suprême.

La Haute Cour de Delhi a annulé jeudi quatre FIR enregistrés par la police de Delhi dans le cadre d’un incendie qui a eu lieu lors des émeutes du nord-est de Delhi à Maujpur l’année dernière, affirmant qu’il ne peut pas y avoir cinq FIR enregistrés pour le même incident car il est contraire à la lois édictées par la Cour suprême.

Tout en maintenant un FIR, il a annulé les quatre autres déposés en mars de l’année dernière au poste de police de Jaffrabad. La police avait condamné le même accusé dans cinq affaires différentes en mars 2020.

Le juge Subramonium Prasad a déclaré : « On ne peut pas dire que les incidents étaient distincts ou que les infractions sont différentes. Comme indiqué précédemment, une lecture des actes d’accusation déposés dans les FIR respectifs montre qu’ils sont plus ou moins identiques et que les accusés sont également les mêmes. Cependant, si des éléments ont été trouvés contre l’accusé, ils peuvent être consignés dans le FIR.

Le juge Prasada a déclaré que les FIR concernaient une maison où l’incendie avait été déclenché malicieusement et s’était propagé aux locaux voisins immédiats ainsi qu’aux étages de la même maison. Le tribunal a également déclaré que les FIR indiquaient qu’une perte monétaire avait été causée à chacun des plaignants résidant dans des parties des bâtiments du même complexe et dans le voisinage immédiat, car leurs biens et autres objets de valeur avaient été incendiés.

“La facture contenant le plan du site montre que toutes les propriétés font partie des mêmes locaux ou sont très proches les unes des autres”, a-t-il déclaré, ajoutant que les propriétés peuvent être différentes ou distinctes les unes des autres mais sont situées dans un seul composé.

« La loi sur le sujet a été réglée conformément aux principes énoncés par la Cour suprême de l’Inde. Il ne peut y avoir de deuxième FIR et aucune nouvelle enquête concernant la même infraction ou le même événement ayant donné lieu à une ou plusieurs infractions reconnaissables », a déclaré la magistrature.

