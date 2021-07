Émeutes en Afrique du Sud et rôle des BRICS

Les partisans de Zuma ont non seulement bloqué les routes et les autoroutes, mais ont également utilisé des pneus brûlés et d’autres objets comme obstacles, ce qui a fait de nombreuses victimes. (Source de la photo : .)

Par le Dr Neha Sinha,

Les récentes émeutes en Afrique du Sud sont survenues à la suite de l’emprisonnement de l’ancien président Jacob Zuma pendant 15 mois pour diffamation du tribunal. Zuma a été accusé de blanchiment d’argent et de corruption, parmi de nombreuses autres accusations au cours de son mandat de président de 2009 à 2018. Ses anciens ministres, y compris des hauts fonctionnaires et des cadres supérieurs, l’ont également exposé à des scandales et à de la corruption passés. Après avoir été placés en détention, les partisans de Zuma ont déclenché une émeute dans sa province natale du KwaZulu-Natal, qui s’est ensuite propagée à d’autres provinces d’Afrique du Sud. Les partisans de Zuma ont non seulement bloqué les routes et les autoroutes, mais ont également utilisé des pneus brûlés et d’autres objets comme obstacles, ce qui a fait de nombreuses victimes. Les trois frères Gupta de Johannesburgh qui, selon les informations, se sont enfuis aux EAU sont liés à lui.

Bien que Zuma ne soit plus le président de l’Afrique du Sud, ses partisans sont devenus offensants après sa reddition à la police. Les pillages et les émeutes à grande échelle ont fait plus de 100 morts, pillés et endommagés des biens d’une valeur d’un milliard de dollars américains. Accablée par l’ampleur des émeutes et du pillage, la police et les autorités sud-africaines ont été contraintes de faire appel à l’armée. De nombreux analystes pensent qu’en raison d’un chômage à grande échelle dans le pays et de nombreuses restrictions dues à une pandémie chronique, l’arrestation de Zuma n’est que le déclencheur de la colère sous-jacente.

Une importante communauté de personnes d’origine indienne (PIO) vivant dans le pays a également été ciblée. Cela a des implications pour l’Inde. De nombreux Sud-Africains pensent que « Jacob Zuma a vendu le pays à Indian Monopoly Capital ». Le gouvernement indien a étendu son aide aux Indiens d’Afrique du Sud, car ils sont les principales cibles. Dans une tentative désespérée de protéger leur maison et leurs entreprises du pillage, les Indiens ont maintenant intensifié leur lutte contre les incendiaires et les pillards. Fait intéressant, les deux tiers des 1,4 million d’habitants d’origine indienne d’Afrique du Sud vivent et travaillent dans la province du KwaZulu-Natal à Durban. Les émeutes ont également terni l’image internationale de l’Afrique du Sud en tant que nation arc-en-ciel. Outre les dommages à la vie et aux biens, l’impact de ces foules en liberté se déplaçant dans les rues va avoir un impact négatif sur la lutte de l’Afrique du Sud contre COVID. Inutile de dire que si ces émeutes ne sont pas contrôlées rapidement, il y aurait des implications négatives pour l’Afrique du Sud en tant que pays BRICS.

Avec l’escalade des émeutes, des violences et des pillages ; la question a attiré l’attention du monde entier, et comme l’Afrique du Sud fait partie du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud (BRICS), on attend beaucoup des pays du BRICS. L’Afrique du Sud et d’autres pays membres des BRICS ont accepté de collaborer dans divers forums internationaux tels que les Nations Unies, l’Inde, le Brésil, le Dialogue d’Afrique du Sud et le groupe G-20, qui peuvent contribuer à ramener la paix dans la région. Récemment, lors de la Déclaration des ministres du Travail et de l’Emploi des BRICS, les cinq nations des BRICS – le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud ont décidé de se remettre avec des économies nationales plus fortes, des marchés du travail inclusifs et des systèmes de protection sociale. Le ministre indien du Travail et de l’Emploi, Bhupender Yadav, a présidé la réunion virtuelle des BRICS sous la présidence indienne.

Avec la montée des violences, l’alliance avec les BRICS doit être renforcée pour instaurer la paix dans le pays. L’Afrique du Sud peut bénéficier de l’accord conclu entre les pays du BRICS, comme celui de fournir une aide au développement et une aide financière en cas de besoin, d’assurer la sécurité et la justice lorsqu’un pays est en proie à la tourmente. L’Afrique du Sud reste dévouée à l’unité africaine et s’intègre à la structure de l’Union africaine, qui se concentre sur le « renforcement des institutions continentales, qui sont essentielles pour répondre aux défis de la pauvreté, du sous-développement, de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent ». Dans le scénario actuel, il est impératif que les pays BRICS assurent la paix dans le pays. Le gouvernement sud-africain devrait prendre des mesures pour freiner la violence d’une telle ampleur. Ils devraient se concentrer sur les BRICS en tant qu’organisation régionale majeure qui peut aider à ramener la paix dans la région. BRICS n’est pas seulement une association basée sur l’économie, mais elle s’est toujours concentrée sur l’atmosphère politique dans chacun des pays également. Toute forme de violence entraînerait une instabilité en Afrique du Sud et affecterait également directement toutes les autres nations du BRICS. Par conséquent, il est très important que les pays BRICS prennent au sérieux de telles questions.

Aujourd’hui, il est important pour les pays BRICS de promouvoir la stabilité, la croissance économique, la diversité et de mettre un terme à la discrimination raciale qui prévaut en Afrique du Sud. Si les problèmes ne sont pas pris au sérieux, cela peut entraîner la chute du classement de l’Afrique du Sud dans l’indice de facilité de faire des affaires ou des investissements d’entreprises étrangères. Les entreprises des pays BRICS ne seraient plus disposées à étendre leurs activités en Afrique du Sud, ce qui affecterait à nouveau les principes généraux de l’association BRICS.

L’Afrique du Sud, partie intégrante des BRICS, a été considérée comme le point d’entrée de toutes les initiatives de développement sur le continent africain. À la lumière de cela, l’Afrique du Sud doit avancer prudemment. Le gouvernement devrait prendre des mesures appropriées pour freiner les émeutes actuelles ainsi que d’autres goulets d’étranglement politiques bientôt. Les BRICS en tant qu’organisation devraient soutenir l’Afrique du Sud dans tous ses efforts pour retrouver la stabilité sociale, politique et économique tant recherchée et servir d’exemple pour d’autres pays africains en proie à des conflits.

(L’auteur est titulaire d’un doctorat du Center for African Studies, JNU, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

