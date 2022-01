Émeutes, hier et aujourd’hui – 10z viral

(John Hinderaker)

Le président Donald Trump a été investi le 20 janvier 2017. En réponse, les démocrates radicaux se sont rassemblés à Washington pour émeute. L’émeute a été laide et violente :

Les manifestants ont mis le feu et lancé des briques lors d’un assaut d’une journée contre la ville hôte de l’investiture de Donald Trump, enregistrant leur rage contre le nouveau président dans une série d’affrontements qui ont conduit à plus de 200 arrestations. La police a utilisé du gaz poivré et des grenades assourdissantes pour empêcher le chaos de se répandre dans la procession officielle et les bals du soir de Trump.

à environ un mile du National Mall, la police a poursuivi un groupe d’environ 100 manifestants qui ont brisé les fenêtres d’entreprises du centre-ville, dont un Starbucks, une Bank of America et un McDonald’s alors qu’ils dénonçaient le capitalisme et Trump. La police en tenue anti-émeute a utilisé du gaz poivré provenant de gros bidons pour aider à contenir la violence, qui a éclaté périodiquement tout au long de la journée. « Ils ont commencé à détruire des biens, à lancer des objets sur les gens, à travers les fenêtres. Un grand pourcentage de ce petit groupe était armé de pinces et de marteaux », a déclaré le chef de la police par intérim de la ville, Peter Newsham.

Un certain nombre de policiers ont été blessés et les démocrates radicaux ont agressé des passants au hasard. L’émeute de 2017 était, quoi? 1000 fois plus destructeur que l’émeute du 6 janvier 2021 ? 10 000 fois plus destructeur ? Et pourtant, aucun des émeutiers n’est resté en prison pendant un an en attendant son procès. Au contraire:

Ce doit être agréable d’être démocrate.

