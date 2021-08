Emi Buendia, Danny Ings et Leon Bailey font leurs débuts mais ne peuvent empêcher l’équipe d’Aston Villa d’être humiliée par Watford lors du premier match de Premier League sans Jack Grealish

in

Aston Villa a été humilié 3-2 par le nouveau promu Watford à Vicarage Road le jour de l’ouverture de la saison alors que la vie sans Jack Grealish commençait mal.

Perdre l’homme de 100 millions de livres sterling allait toujours être un coup dur, mais leur entreprise de transfert d’été intelligente cherchait à les garder sur la bonne voie pour une inclinaison dans les six premiers.

.

Emi Buendia ne pouvait pas produire le genre de magie qu’on avait l’habitude de voir de lui

.

Emmanuel Dennis était l’une des deux stars de Watford à marquer lors de leurs débuts en Premier League

Au lieu de cela, les Villans ont été battus par Watford de Xisco alors que leur tentative de rester dans l’élite a pris le meilleur départ possible.

Emmanuel Dennis, qui faisait ses débuts en Premier League, n’avait pas marqué un seul but en championnat la saison dernière et a commencé comme attaquant pour le Hornet.

Et comme on pouvait s’y attendre, il a marqué le premier match après seulement 10 minutes et Ismaila Sarr, qui a marqué contre Liverpool la dernière fois qu’il a joué devant des fans dans l’élite, a porté le score à 2-0 avant la pause.

Juan Hernandez a marqué trois buts pour les Hornets et il semblait qu’ils seraient sur le point de remporter la victoire.

.

Hernandez a également marqué lors de son premier départ en championnat pour les Hornets après plusieurs périodes de prêt

Cependant, une frappe de John McGinn a fait monter la barre avant que les choses ne se déchaînent dans le temps additionnel.

Danny Ings, l’un de ces gros transferts effectués par Villa cet été, a inscrit un penalty pour porter le score à 3-2 à quelques secondes de la fin.

Et Villa a presque forcé un niveleur, mais ils ont survécu pour réclamer les trois points.

.

Ings a également marqué lors de ses débuts en club mais Villa a quand même fini par perdre le match

Ce sera un résultat extrêmement décevant pour Villa, avec Emi Buendia, une signature de 33 millions de livres sterling jouant dès le début avec Ings, qui a coûté 30 millions de livres sterling.

Même Leon Bailey, qui a également coûté 30 millions de livres sterling, n’a pas pu les inspirer pour un match nul, bien qu’il ait obtenu la passe décisive pour le but de McGinn.

La consolation pour Villa est qu’ils étaient sans l’attaquant clé Ollie Watkins et son retour, qui devrait être imminent, sera un gros coup de pouce après que ses 14 buts en championnat étaient vitaux pour eux la saison dernière.