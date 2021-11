EMI sans frais : comment ça marche, avantages et inconvénients – Voici tout ce que vous devez savoir

De plus, en agissant comme un petit prêt, les IME sans frais aident à établir les cotes de crédit des acheteurs, à condition que tous les IME soient payés à temps.

Contrairement aux précédents régimes EMI sans frais qui ont été exclus par la RBI, l’EMI sans frais actuellement populaire facture des intérêts, mais le montant est déduit de la somme finale payée par le consommateur.

En d’autres termes, selon Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, l’acheteur ne paie aucune somme dépassant le prix du produit car la remise équivalente au montant des intérêts prélevés par la banque est offerte par le vendeur ou le fabricant et non par la banque. .

Cela dit, l’un des inconvénients de ces options EMI est que, généralement, les options EMI gratuites ne sont disponibles que sur les cartes de crédit. Certaines NBFC ont également commencé à proposer des EMI sans frais via des cartes EMI spéciales. Les experts disent qu’il faut vérifier auprès de leurs banques à l’avance, car ces IME sans frais ne sont proposés que par certaines banques et certains détaillants et ne s’appliquent qu’à des produits spécifiques.

L’EMI sans frais est un sujet tendance et populaire car il aide à répartir ses dépenses sur trois à six mois et on peut facilement payer pour des produits coûteux tels qu’un nouveau téléviseur ou certains meubles sur quelques mois. Jalan déclare : « Les IME sans frais aident les acheteurs à gérer les contraintes de trésorerie tout en investissant dans des biens de grande valeur, qu’ils ne pourraient autrement pas acheter.

Il ajoute en outre : « Les acheteurs ont également la possibilité de choisir le mandat en fonction de leur budget mensuel. » Choisir la tenure selon votre convenance vous aidera à budgétiser vos dépenses chaque mois, surtout après les grosses dépenses festives.

De plus, selon les experts, en agissant comme un petit prêt, les IME sans frais aident à établir les cotes de crédit des acheteurs, à condition que tous les IME soient payés à temps.

Cependant, n’oubliez pas que ces offres ne sont pas toujours sans frais supplémentaires. « Diverses banques prélèvent des frais de traitement fixes non remboursables pour les transactions EMI, qui s’ajoutent au coût du produit. De plus, si vous retournez le produit au vendeur et obtenez un remboursement, vous perdrez toujours les frais de traitement », ajoute Jalan.

Par conséquent, bien que les IME sans frais puissent sembler être une bonne option, les experts du secteur suggèrent de toujours peser le pour et le contre avant d’opter pour un prêt.

Jalan souligne en outre : « On ne devrait les acheter que si l’on ne peut pas payer le montant du produit à l’avance. » Même dans ce cas, essayez de vous assurer de payer les IME à temps pour éviter que l’émetteur de la carte de crédit n’ajoute des frais supplémentaires et des intérêts, ce qui nuira à votre pointage de crédit.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.