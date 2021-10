Émigrations forcées en temps de pandémie : le cas particulier de l’Amérique latine

La pandémie a également durement touché les flux migratoires, qu’il s’agisse d’immigrants économiques ou de réfugiés. (Image .)

Dr Roberto Rodolfo Georg Uebel

Près de deux ans plus tard, il n’est pas nouveau que la pandémie de COVID-19 ait eu des impacts bien au-delà de la santé publique, comme des hôpitaux surpeuplés et le manque de vaccins, sur l’économie, avec le grand ralentissement économique mondial et le retour de l’inflation dans les pays. comme les États-Unis et le Brésil, et la politique, où des dirigeants politiques comme Jair Bolsonaro se sont démarqués négativement en raison de la mauvaise gestion, du déni et de l’inaction concernant les centaines de milliers de personnes tuées par le nouveau coronavirus. La pandémie a également durement touché les flux migratoires, qu’il s’agisse d’immigrants économiques ou de réfugiés. Dans le cas des migrations latino-américaines vers le Nord, notamment vers les États-Unis et le Canada, cela a créé un phénomène rare, que j’appelle l’émigration forcée.

Historiquement, l’Amérique du Nord était la principale destination des flux migratoires de toute la partie sud du Rio Grande/Bravo : des millions de Brésiliens, Colombiens, Vénézuéliens, Cubains, Haïtiens, Centraméricains et Mexicains voyaient dans le « pays de la liberté et de la liberté ». la maison des braves » comme une opportunité, un rêve américain, qui au fil des décennies, avec l’augmentation des forces de l’ordre américaines, les difficultés économiques et les crises survenues en 2008, ainsi que l’élection de politiciens anti-immigration, comme Donald Trump , est devenu un cauchemar, matérialisé par des déportations, des arrestations arbitraires et des procès sans défense complète, ce que préconisent le droit international et l’Organisation des États américains.

Depuis l’élection de Trump, qui reposait sur la promesse de construire un mur géant à la frontière avec le Mexique, alors qu’en réalité il s’agissait d’un stratagème financier pour enrichir son coordinateur de campagne, Steve Bannon, et qui a été le discours motivant pour qu’il gagne millions de voix dans des États traditionnellement formés d’immigrés, comme le Texas, le Nouveau-Mexique, la Floride ou encore le bastion démocrate de Californie, les migrations latino-américaines ont diminué et ont été contraintes de trouver de nouvelles destinations, comme le Brésil lui-même, mais aussi le Chili et l’Argentine, qui avait un marché du travail timide et attrayant.

Cependant, les crises politiques et économiques successives fondées sur l’émergence d’un sentiment général conservateur, anti-intégration et anti-immigration, notamment au Brésil, qui ont conduit à la destitution de l’ancienne présidente de centre-gauche, Dilma Rousseff, et du L’élection de l’homme politique d’extrême droite et ultra-conservateur Jair Bolsonaro a également créé un scénario instable et peu accueillant pour les immigrés, qu’ils soient latino-américains et caribéens, comme les Vénézuéliens et les Cubains et les Haïtiens, ou des autres pays du Sud, comme les Sénégalais, les Syriens , Bengalis et Philippins.

Si pendant une courte période de cinq ans le Brésil a été le pays d’immigration, il est vite devenu un cauchemar pour les immigrés qui s’y trouvaient : ils ont été les premiers à subir les impacts de la pandémie, avec des licenciements collectifs, le manque d’aide de l’Etat, difficultés d’accès aux systèmes de santé publique et aujourd’hui exclus des programmes de vaccination.

Le chômage, la faim et le manque de perspectives ont provoqué une émigration, que je qualifie de forcée, de centaines de migrants, principalement haïtiens et vénézuéliens, les groupes les plus nombreux, vers un périlleux voyage vers le nord du Mexique, en passant par l’Amazonie, l’Amérique centrale et les régions de conflit avec les narcotraficantes (trafiquants de drogue), et enfin la traversée meurtrière du Rio Grande/Bravo, aux portes de l’autre Amérique, où ils ont été reçus non comme des survivants, mais comme des criminels, des clandestins et avec des policiers à cheval et à fouet.

Dans le même temps, un nouveau phénomène a commencé à se produire à côté de ces groupes, les Brésiliens eux-mêmes, ainsi que les Argentins, les Colombiens et les Vénézuéliens, sont devenus des émigrants de leurs nations, ce que certains appellent la fuite des cerveaux, j’appelle aussi l’émigration forcée, car ils cherchent, comme le immigrants qu’ils ont reçus auparavant, de nouvelles et meilleures conditions de travail, économiques, sanitaires et de vie.

Contrairement aux Haïtiens et aux Sénégalais, qui effectuent leurs trajets à pied ou en bus sur près de 10 000 kilomètres, de nombreux Brésiliens dépensent leurs économies en billets d’avion coûteux pour le Mexique et de là paient des coyotes pour les faire traverser aux États-Unis. D’autres, avec de meilleures conditions, et beaucoup d’entre eux font partie d’une classe moyenne bien éduquée au Brésil, avec des maîtrises et des doctorats, utilisent des visas de tourisme, d’étudiant ou d’affaires pour entrer légalement dans le pays de Joe Biden et y chercher un emploi et une régularisation, ou même émigrer au Canada.

Ces récits ont déjà été représentés dans les feuilletons brésiliens et les livres argentins et pourraient exister dans le passé, sans la pandémie de COVID-19 et l’inefficacité des gouvernements nationaux à assurer le bien-être et la perspective d’une reprise de la croissance économique et développement social.

Outre la particularité de l’émigration forcée, un autre problème qui a attiré l’attention en ces temps de pandémie est la continuité des flux même avec la fermeture des frontières et l’augmentation des contrôles migratoires à travers le continent par terre, mer et air. Des données récentes de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que des instituts nationaux de statistique, montrent que les flux migratoires ont été impactés négativement en mars 2020, avec la déclaration de la pandémie, mais ils ont rapidement repris. leurs voyages du second semestre de l’année dernière, revenant aux niveaux d’avant la pandémie en ce mois d’octobre 2021, avec une tendance à la hausse, du moins pour les émigrés brésiliens, pour 2022.

En ce sens, il convient de mentionner que les vulnérabilités d’un immigrant augmentent proportionnellement en période de pandémie : le manque d’accès aux services de santé publique, le manque de vaccination pour les étrangers, la rareté des ressources, la violence policière et la xénophobie et le sexisme, ce sont des drames qui sont présents dans la vie des immigrés, notamment des femmes, dans leurs parcours.

Dans une étude récente de l’Observatório das Migrações Internacionais no Rio Grande do Sul, de l’Escola Superior de Propaganda e Marketing, au Brésil, il a été constaté que les femmes et les enfants vénézuéliens et haïtiens étaient les groupes les plus touchés par la pandémie au Brésil, en Colombie et le Mexique, dans trois dimensions : sociale, sanitaire et professionnelle. Malheureusement, aucun gouvernement national n’a créé de programme d’aide aux immigrants, qui est relégué aux ONG, aux gouvernements étatiques et locaux et à l’aide aux individus.

Aujourd’hui, par conséquent, la migration des Latino-Américains n’est pas seulement un rêve d’une vie meilleure, mais un besoin de survie physique, économique et mentale.

